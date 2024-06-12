Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации

Tекст: Валерия Городецкая

В составе администрации президента появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере ОПК, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета России, передает РИА «Новости». При этом упраздняется ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Новые управления, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики), который ранее занимал должность заместителя секретаря Совбеза России, и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса), занимавший пост замглавы Минпромторга.

Начальником нового управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета назначен Владимир Симоненко, который ранее был начальником экспертного управления в администрации президента.

Бывший начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев возглавил новое управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Кроме того, упраздняется должность спецпредставителя по Украине и определение Совбеза и Госсовета как самостоятельных, а не «совещательных и консультативных» структур. Их работу будут обеспечивать помощники президента.

Указом Путина первые замруководителя администрации президента наделяются правом временно исполнять обязанности главы структуры в период его отсутствия. Глава администрации и его заместители теперь также будут координировать работу советников президента и полномочных представителей.