Открыта регистрация на хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Участникам предстоит решить четыре кейса от бизнеса и государства. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Призовой фонд составит 2,4 млн рублей.

Для участников – это возможность в онлайн или очном формате в настоящей спортивной атмосфере побороться за денежный приз. Для участия в хакатоне необходимо собрать команду разработчиков от трех до пяти человек старше 14 лет, обладающих компетенциями в сфере разработки решения на основе технологий искусственного интеллекта. Участие предполагается только для граждан Российской Федерации. Школьники, которые заняли призовые места, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, говорится на сайте платформы «Россия – страна возможностей.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

«Мы рады объявить о старте регистрации на Северо-Кавказский федеральный окружной хакатон в Грозном. Это уникальная возможность для всех желающих проявить себя и представить свои инновационные проекты. Приглашаем IT-специалистов и энтузиастов присоединиться к нам и вместе творить будущее!» – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

После регистрации участники получат возможность ознакомиться с профильными кейсами, сформировать свои команды или вступить в имеющиеся. Очный этап окружного хакатона для Северо-Кавказского федерального округа пройдет с 5 по 7 июля в волейбольном дворце имени Увайса Ахтаева в Грозном. У участников будет 42 часа на решение кейсов. По итогам хакатона будут определены лучшие решения по каждому из кейсов, а победители получат денежные призы. Также для участников пройдет развлекательная и образовательная программы, а партнеры разыграют дополнительные призы.

Зарегистрироваться, выбрать подходящий кейс и уточнить форматы участия можно на официальном сайте проекта – hacks-ai.ru. Регистрация продлится до 28 июня включительно.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

В 2024 году в рамках четвертого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдут восемь окружных хакатонов в гибридном формате. Также в этом сезоне реализуются два других формата хакатонов – всероссийский и международный.