РКК отправил на отдых пострадавших от обстрелов белгородцев

РКК отправил за свой счет на отдых пострадавших от обстрелов белгородцев

Жители, включенные в списки администрации области на оздоровительный отдых, могут забронировать место в санаторий на платформе, после чего РКК оплачивает их пребывание. Всем участникам программы оплачиваются дорожные расходы, что позволяет им без дополнительных затрат добраться до санаториев, следует из сообщения на сайте РКК.

«Этот оздоровительный отдых является важным шагом на пути к восстановлению здоровья для тысяч людей. Более 50 человек из Белгородской области, раненых и нуждающихся в реабилитации, уже отправились в санатории Тверской области, Краснодарского края и Крыма. Всего в рамках этой программы мы организуем оздоровительный отдых для 4,2 тыс. пострадавших», – рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Во время отдыха участники программы получат лечение и восстановительные процедуры, способствующие их реабилитации и оздоровлению. В ближайшее время планируется отправка следующих групп пострадавших на оздоровительный отдых.

Данный проект является частью широкомасштабной программы РКК по поддержке пострадавших в ходе украинского кризиса. С начала 2024 года в Белгородскую область было доставлено 1,8 тыс. продуктовых наборов и 5 тыс. литров воды, 5 тыс. наборов пластиковой посуды, 1 тыс. полотенец, 1,2 тыс. гигиенических наборов и 1 тыс. комплектов постельных принадлежностей.

Кроме того, в регион было доставлено 1,2 тыс. ваучеров номиналом 5 тыс. рублей на покупку продуктов и одежды. Также было закуплено еще 2,5 тыс. продуктовых ваучеров по 5 тыс. рублей каждый. Эти ваучеры направлены в том числе в соседние с Белгородской областью регионы, куда эвакуировались пострадавшие от обстрелов. Ваучеры предназначены для пенсионеров, беременных женщин, семей с лицами с ограниченными возможностями здоровья, одиноких родителей с детьми до 18 лет, а также многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Программа оздоровительного отдыха организована совместно с Росмолодежь.Добро через платформу «Мосгортур» в сотрудничестве с администрацией Белгородской области.