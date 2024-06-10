  • Новость часаРоссийские войска освободили Старомайорское в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа ушла вправо
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»
    В Госдуме назвали законной целью аэродромы базирования украинских F-16
    МИД отреагировал на отказ Армении внести взнос в ОДКБ
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    9 комментариев
    10 июня 2024, 14:21 • Новости дня

    Глава агентства по восстановлению Украины подал в отставку

    NV: Глава агентства по восстановлению Украины Найем подал в отставку

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в число участников конференции по восстановлению Украины в Германии, пишет NV.

    По данным издания, Найем написал заявление об увольнении, вместе с ним заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что решение было принято на фоне скандала с сорвавшейся командировкой Найема в Берлин.

    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (37)
    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

    Коментарии (14)
    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

    Коментарии (4)
    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

    Коментарии (7)
    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

    Коментарии (6)
    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

    Коментарии (5)
    10 июня 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки продвинулись вглубь обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Старомайорское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 140 человек, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Мирного, Нестерянки (Запорожская область), Осокоровки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 60 человек, орудие «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Коментарии (32)
    9 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Стало известно о намерении главы МИД Турции посетить конференцию по Украине в Швейцарии

    Anadolu: Глава МИД Турции посетил конференцию по Украине в Швейцарии

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

    Агентство, со ссылкой на источники, сообщило, что «Фидан также посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине», передает РИА «Новости».

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

    Коментарии (5)
    9 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Харьковской области уже девять часов длится воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Согласно данным украинского издания, в Харькове на фоне тревоги прозвучали взрывы, при этом официальной информации пока не поступало.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что у Харькова не осталось своих собственных источников электроэнергии, он вынужден брать его из других городов.

    Коментарии (0)
    9 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

    Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Дученко предупредил о подорожании хлеба примерно на 30%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хлеб на Украине вырос в цене примерно на 30% из-за проблем с энергосистемой страны, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

    Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Дученко, подорожание вызвано проблемами в энергосистеме страны, из-за которых пекарни отключают от электроснабжения. Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли переведены в статус критической инфраструктуры, фактически они отключаются от энергоснабжения, добавил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, часть пекарен, которые могут себе это позволить, переходят на электрогенераторы, но это приводит к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен.

    Ранее кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Пакистанское правительство не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщил осведомленный источник.

    Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.

    Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Украинский грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией

    Tекст: Вера Басилая

    Грузовик с военными номерами на западе Украины прорвался в Венгрию через поля, были задержаны 32 украинских гражданина, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко изданию «Украинская правда».

    По его словам, грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны. Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами, передает РИА «Новости».

    Демченко заявил, что на Украине было задержаны несколько человек, возможно причастных к перемещению этих людей за границу. По его словам, принадлежность автомобиля к военным формированиям якобы не установлена.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о планах на саммит с Россией после встречи по Украине

    Президент Швейцарии заявила о планах на саммит с Россией после встречи по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Конференция по Украине в Бюргенштоке запустит начало процесса для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине, который позволит организовать мирный саммит с участием России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

    По ее словам, мирный саммит и переговоры возможны только при совместных действиях всех стран.

    Амхерд также заявила, что на конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 государств из Европы и Северной Америки, из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, передает ТАСС.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на «сходках», которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на тех условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.

    Коментарии (2)
    10 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Губернатор Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Все случаи подготовки диверсий против российских военных и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ.

    По словам Развожаева, все случаи попыток совершить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, передает РИА «Новости».

    Губернатор напомнил, что в Севастополе работает штаб, где принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

    Развожаев на полях ПМЭФ заявил, что обстановка в городе из-за периодических ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.

    Коментарии (0)
    10 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    СМИ: G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов

    CNN: Страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 не смогли договориться о выделении Украине 50 млрд долларов кредитной помощи в связи с разногласиями по условиям предоставления средств, сообщает CNN.

    По данным источников в Белом доме, администрация США стремилась к тому, чтобы соглашение о помощи было готово к саммиту G7 в Италии, все страны признают «отчаянную потребность» Украины в помощи и «срочность ситуации», передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны не смогли прийти к единому мнению о том, как именно должны распределяться замороженные российские активы, которые должны стать источником финансирования.

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден и французский президент Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

    Ранее сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки
    Пакистан отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    Россиянам списали 8,5 млрд рублей долгов
    Подростки напали с ножом на дворника-мигранта в Петербурге
    После массового отравления детей в парк-отеле в Подмосковье возбуждено дело

    Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа

    Российская экономика растет вот уже несколько кварталов – и высокими темпами. Это выражается в том числе в существенном росте зарплат. Казалось бы, что плохого в росте зарплат, особенно для населения? Однако глава Сбербанка Герман Греф видит значительные риски для экономики. О чем идет речь и как эти риски предотвратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ушла вправо

    В воскресенье завершились выборы в Европарламент. Их результатом стал рост влияния правых партий в ряде государств объединения. Особо напряженная ситуация сложилась во Франции и Германии, где правящие коалиции проиграли оппозиционным силам и возникла перспектива переизбрания правительств. Почему партии Шольца и Макрона растеряли популярность и как результаты выборов отразятся на политике Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия перебросила корабли на Карибы

    На этой неделе на Кубу прибудет группа кораблей ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань». В Гаване говорят, что визит связан с историческими дружескими отношениями между странами, а корабли не несут на борту ядерного оружия. США считают этот визит демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за украинского кризиса. Какие цели этот визит преследует в реальности и зачем Россия вновь обозначает свое военное присутствие в Западном полушарии? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Шольц не верит в поражение Украины

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины. По мнению канцлера, Киев «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ему условия капитуляции». По мнению экспертов, Шольц намеренно отрицает реальность на фронте, создавая в глазах германского электората образ сильного европейского лидера. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............