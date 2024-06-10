Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»

Tекст: Денис Тельманов

«Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят «крайне правая», но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими», – написал Маск на своей странице в соцсети, передает ТАСС.



Заявление Маска было сделано на фоне предварительных итогов выборов в Европарламент, согласно которым правые партии усилили свои позиции.

«Альтернатива для Германии» не входит ни в одну из официальных фракций Европарламента.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, «Альтернативу для Германии» «подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят».

«Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – заключил Путин.

Он также подчеркнул, что не видит никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и при этом заявил, что Россия не имеет с этой партией системных отношений.