СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.41 комментарий
Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает критики в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят «крайне правая», но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими», – написал Маск на своей странице в соцсети, передает ТАСС.
Заявление Маска было сделано на фоне предварительных итогов выборов в Европарламент, согласно которым правые партии усилили свои позиции.
«Альтернатива для Германии» не входит ни в одну из официальных фракций Европарламента.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, «Альтернативу для Германии» «подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят».
«Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – заключил Путин.
Он также подчеркнул, что не видит никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и при этом заявил, что Россия не имеет с этой партией системных отношений.