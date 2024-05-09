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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 17:25 • Новости дня

    В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.

    Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».

    «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.

    На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.

    Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.

    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

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    9 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    На Украине по кабельным каналам показали парад Победы в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По кабельному телевидению в Одесской области Украины показали парад Победы в Москве, сообщило украинское издание «Страна».

    СМИ считает, что телевидение «было взломано хакерами», передает РИА «Новости».

    На видео из местных пабликов видно, что на телевизоре транслируются кадры парада.

    На Украине вещание российских телеканалов запрещено с 2014 года. В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

    Российские хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина. 

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    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

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    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

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    9 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине

    Mundo: На Украине построили сеть скрытых заводов

    В Испании сообщили о сети скрытых заводов на Украине
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине существует сеть скрытых заводов, возведенных по инициативе министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, пишет испанская газета Mundo.

    По данным Mundo, часть этих объектов размещена под землей, еще часть замаскирована, передает РИА «Новости». Расположение этих предприятий держится в строгом секрете, пишет издание.

    Газета со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности также отмечает, что с 2023 года на Украине троекратно выросли объемы производства.

    Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.

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    9 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.

    ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.

    Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников
    Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. К поздравлению он добавил архивные и современные видео.

    «С Днем Великой Победы!» – написал он в Telegram-канале.

    Также Медведев опубликовал кадры с выставки трофейной техники ВСУ, которая проходит на Поклонной горе в Москве. Там в том числе представлены и западные образцы вооружения.

    На второй половине видео показаны кадры из архива: красноармейцы бросают знамена поверженных фашистских войск к подножию Мавзолея на Красной площади 24 июня 1945 года.

    9 мая 2024 года Россия празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2024, 15:49 • Новости дня
    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве

    Лукашенко о параде в Москве: Очень достойно

    Лукашенко двумя словами охарактеризовал парад Победы в Москве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад на Красной площади в Москве, посвященный Дню Победы, ему очень понравился.

    «Очень достойно», – сказал глава республики, отвечая на вопрос о параде, передает РИА «Новости».

    Лукашенко принес на парад своего шпица Умку.

    Напомним, на парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли главы зарубежных стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

    Коментарии (0)
    9 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве

    Захарова сообщила о решении России не приглашать на парад Победы послов недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приглашала на парад Победы послов недружественных стран, но такое решение не касается ветеранских общественных организаций этих государств, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что «недружественные страны», которые ведут против России «агрессивную политику», на парад «третий год приглашаться не будут». Однако, по ее словам, граждане этих стран, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России – «долгожданные гости», передает ТАСС.

    Захарова сказала, что часто послы недружественных стран не разделяют позицию властей своих государств, считая ее «подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой». Однако они «вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства».

    Официальный представитель МИД заверила, что Россия «защищает и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», Москва никому не даст осквернить День Победы.

    Тем, кто считает День Победы «днем скорби», Захарова напомнила, что «у нас есть День памяти и скорби, это 22 июня», а 9 мая – это праздник Победы, «торжества добра над злом».

    Захарова сообщила, что российские профильные структуры создали и постоянно обновляют онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. По ее словам, западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, причем они «не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения».

    Напомним, парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

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    9 мая 2024, 09:03 • Новости дня
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что конфликт на Украине затянется, сообщает Tagesschau.

    Он отметил, что все должны быть готовы к тому, что ситуация «продлится дольше, чем нам бы хотелось», передает РИА «Новости».

    Также Шольц призвал страны ЕС поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

    Ранее Шольц сообщал, что НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot.

    Коментарии (11)
    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

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