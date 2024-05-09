Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы
По радио в оккупированном киевским режимом городе Херсоне прозвучало поздравление Верховного главнокомандующего ВС СССР Иосифа Сталина 1945 года.
Архивное поздравление Сталина с Днем Победы передала российская станция «Радио Таврия», передает РИА «Новости».
«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной», – сказал Сталин на переданной записи.
На одной из видеозаписей запечатлены, предположительно, украинские полицейские, слушающие трансляцию Сталина в Херсоне.
Ранее в четверг в Киеве местные жители начали нести цветы к Вечному огню в парке Славы. Киевский режим официально перенес День Победы в стране с 9 на 8 мая.