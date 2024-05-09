Международный «Бессмертный полк» прошел в Панаме, Португалии, Шри-Ланке и Уганде

В столице Панамы, в городе Панама-Сити, на шествие «Бессмертного полка» вышло около 70 человек, они несли георгиевские ленточки и портреты ветеранов-героев, сообщается в Telegram-канале «Международный Бессмертный полк».

После шествия они торжественно возложили цветы у Мемориальной Доски, посвященной проходу советских подводных лодок через Панамский канал во время Второй Мировой Войны. После этого прошла минута молчания.

Празднование Дня Победы продолжили Мраморном зале российского посольства.

В Шри-Ланке шествие «Бессмертного полка» прошло в городе Коломбо. Акция проводилась там второй год подряд. Шествие возглавил посол России в этой стране Леван Джагарян и директор Русского Дома в Коломбо Мария Попова.

В акции участвовали сотрудники российского посольства, Русского Дома и активисты Международного движения «Бессмертный полк». В этом году к акции присоединилось много детей.

На шествии также появился первый замминистра обороны Шри-Ланки генерал Камал Гунаратне, бывший главнокомандующий шриланкийской армии генерал Дайя Ратнайяке, бывший посол Шри-Ланки в России Саман Вирасингхе.

В Уганде в акции «Бессмертный полк» поучаствовали сотрудники российского посольства, студенты летнего детского лагеря «Росинка», российские соотечественники и жители стран СНГ, живущие в этой стране.

В Португалии акцию провели в регионе Алгарве, там шествие проходит четвертый год. Все участники шествия получили георгиевские ленточки и солдатские пилотки. После шествия прошел праздничный концерт «А зори здесь тихие», состоялась выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы.