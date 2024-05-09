Шойгу: Военнослужащие продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной

Tекст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие ВС России с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают задачи по защите национальных интересов страны, в ходе СВО они храбро сражаются с последователями нацизма и обеспечивают безопасность государства, говорится в приказе Шойгу, передает ТАСС.

Он поздравил военнослужащих с Днем Победы, в обращении и.о. министра он отметил, что даже спустя много лет не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков, партизан, о самоотверженности и стойкости тружеников тыла и узников фашистских лагерей.

В годы войны проявились качества многонационального народа, мужество, сила духа, взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма.

«Мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто, не щадя своей жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины», – подчеркнул Шойгу.

Также он приказал в ознаменование 79-й годовщины Победы приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов.

Салюты пройдут в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле и нескольких других городах.