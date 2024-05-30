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    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    30 мая 2024, 21:36 • Новости дня

    Глава МИД Италии исключил роспуск НАТО

    Глава МИД Италии Таяни назвал нереалистичным роспуск НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО является не просто военным, но и политическим союзом Запада, это его идентичность, поэтому роспуск альянса нереалистичен, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Министр прокомментировал предложение распустить НАТО кандидата на выборах в Европарламент от Демократической партии, бывшего главного редактора газеты Avvenire Марко Таркуинио. По словам Таяни, Запад не может отказаться от идентичности, которой является НАТО, а отношения Европы с США – это «путеводные звезды», поэтому распустить альянс нельзя, «не существует такой гипотезы», передает ТАСС.

    Кроме того, министр подтвердил позицию Италии по деэскалации на Украине, и заявил, что итальянских военных на украинской территории не будет.

    Ранее Таркуинио заявил, что НАТО не служит миру, его нужно распустить и создать новый альянс на равных между Европой и Америкой.

    В марте американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО достигло пенсионного возраста.

    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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    28 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на канале CNN заявил, что не видит причин, из-за которых Киев должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

    По его словам, у латвийских властей «нет причин» запрещать Киеву наносить удары по «стране-агрессору», передает ТАСС.

    Ринкевичс отметил, что успехи ВС России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    28 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о расширении использования западного оружия против России

    Песков: Президент и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховный главнокомандующий и военные знают, каким будет ответ со стороны России на удары вглубь страны при помощи поставленного Украине западного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью «Известиям» сказал, что соответствующие контрмеры принимаются, к такому развитию событий готовятся.

    При этом Песков отметил, что на Западе нет единства мнений по вопросу использования западного оружия против России.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса.

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    28 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Генсек НАТО сформулировал позицию по ударам вглубь России западным оружием

    Столтенберг: Страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг при этом считает, что Украина вправе наносить удары за пределами своих границ, «по военным целям на территории России», передает ТАСС.

    Наиболее тяжелые бои, по его словам, идут под Харьковом. Украине «будет тяжело защищать себя», если ВСУ не смогут наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей, указал Столтенберг.

    Он также убежден, что снятие ограничений на использование западного оружия в ВСУ со стороны ряда стран якобы не превращает НАТО в сторону конфликта.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

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    29 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Лавров: США ищут в АТР гостеприимную территорию для размещения РСМД

    Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД

    Tекст: Ольга Никитина

    США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с руководителями иностранных дипмиссий по теме урегулирования конфликта на Украине выразил уверенность, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить «гостеприимную территорию» для похожего рода вооружений, передает ТАСС.

    Министр отметил также, что многие историки и политологи в настоящее время считают, что ошибкой было то, что в свое время, после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, блок НАТО продолжил свое существование и не был распущен. Он, в частности, привел слова американского экономиста и политолога Джеффри Сакса, который в интервью Такеру Карлсону «вновь напомнил о той исторической ошибке».

    Причиной такого решения было неистребимое желание Соединенных Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой, заявил министр.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    28 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Бельгия не поддержала идею использовать западные вооружения для ударов по России

    Премьер-министр Бельгии Де Кроо не поддержал идею использовать западные вооружения для ударов по России

    Tекст: Максим Попов

    Вооружения, которые Брюссель поставит Киеву, включая многоцелевые истребители F-16, могут быть использованы исключительно на территории Украины, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

    Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер Де Кроо подчеркнул, что соглашение о безопасности с Украиной подразумевает использование бельгийских вооружений только в оборонных целях, передает ТАСС.

    Кроме того, Де Кроо отметил, что в ближайшее время Украина сможет использовать все возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на истребителях F-16.

    Как сообщалось ранее, накануне предстоящей встречи глав правительств государств – членов НАТО с руководством Украины премьер Чехии Петр Фиала заявил, что считает возможным использование оружия, получаемого Киевом из-за рубежа, для ударов по целям внутри России.



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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Песков: Конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине

    Песков заявил, что конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, которая, по мнению Москвы, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования украинского конфликта, передает RT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.

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    28 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал дать Киеву больше систем ПВО

    Генсек НАТО Столтенберг призвал дать Киеву больше ПВО, в том числе Patriot

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву нужно дать больше систем противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы Patriot, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, необходимо больше и интенсивнее помогать Киеву, в особенности системами ПВО, включая самые современные Patriot, передает РИА «Новости».

    Столтенберг отметил, что на встрече министров обороны стран НАТО также будет обсуждаться вопрос увеличения поставок боеприпасов Киеву.

    Накануне генсек НАТО призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    30 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Кремль: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Представители НАТО провоцируют Киев «на продолжение бессмысленной войны» с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, страны НАТО дали понять, что намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что такое решение альянса будет иметь последствия.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

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    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе

    Польша вводит запрет на передвижение по стране сотрудников российских дипломатических ведомств. Как именно будут выглядеть эти ограничения, чем Варшава мотивирует эти меры – и какая еще страна Восточной Европы стоит за последними инициативами по ущемлению прав российских дипломатов в ЕС? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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