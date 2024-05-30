Россиян предупредили об угрозе эпидемии кори и коклюша из-за низкого уровня вакцинации

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Нетесова, за последние десять лет количество случаев коклюша в России значительно возросло, передает ТАСС. Это связано с тем, что люди стали реже делать прививки от этой болезни, особенно во время пандемии COVID-19.

Продеус подчеркнул, что корь – одна из самых заразных инфекций. Для того чтобы остановить ее распространение, необходимо повысить уровень вакцинации населения. Ситуация с коклюшем осложняется тем, что старые вакцины против этой болезни становятся менее эффективными, а некоторые люди переносят коклюш в хронической форме.

Эксперты предупреждают, что коклюш особенно опасен для детей. Он может стать причиной синдрома внезапной детской смерти. Вакцинация от коклюша не обеспечивает пожизненный иммунитет, поэтому важно прививать не только детей, но и взрослых, планирующих завести ребенка.

Нетесов также отметил, что корь может привести к развитию серьезных осложнений, таких как подострый склеротический панэнцефалит.

Эксперты призвали россиян не откладывать вакцинацию и прививать себя и своих детей. В России доступны все необходимые вакцины, в том числе для беременных.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность.