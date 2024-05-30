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    30 мая 2024, 11:33 • Новости дня

    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «несерьезным» руководство Эстонии после заявления премьер-министра этой страны Каи Каллас, которая якобы не была уведомлена о выступлении министра иностранных дел ее страны на митинге оппозиции в Тбилиси, что вызвало возмущение грузинских властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», – заявил грузинский премьер.

    «Все это вызывает большое сожаление», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе также подверг резкой критике сравнения со стороны Эстонии акций оппозиции в Тбилиси с «Майданом».

    «Майдана» в Грузии никто не дождется, – сказал он. – Что принесли эти события Украине? До 2013 года это было территориально целостное государство с экономикой в 200 млрд долларов. А сейчас Украина обрушена, экономика сократилась существенно, 20% территорий оккупированы, десятки тысяч человек погибло, а ответственность за это никто на себя не берет».

    «Пример Украины показывает нам, как надо беречь независимость собственной страны», – заявил председатель правительства Грузии.

    Накануне Каю Каллас спросили в парламенте Эстонии, одобряет ли она участие министра иностранных дел Маргуса Цахкна в антиправительственном митинге, прошедшем в Грузии. Премьер Эстонии отметила, что министр иностранных дел не согласовывал свое участие в митинге с правительством этой страны.

    27 мая 2024, 20:19 • Новости дня
    Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, которой наравне с Украиной в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было обещано членство в альянсе, «заждалась на сквозняке», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наивно полагать или даже это сознательное вредительство, что закон «О прозрачности иностранного влияния» является единственным препятствием на пути Грузии в НАТО. По членству в НАТО вопросы надо не Грузии задавать, так как мы опережаем по уровню демократии и военной контрибуции многие страны Североатлантического альянса», – заявил председатель парламента.

    По словам Папуашвили, «прошло 16 лет после полученного Грузией обещания. Все это время мы стоим на пороге (НАТО) на сквозняке». Он напомнил, что Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена по численности контингента больше всех стран, не являющихся членами альянса. В этой миссии Грузия потеряла убитыми 32 солдата и офицера.

    Ранее Папуашвили заявил, что Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину.

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    28 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая, Дмитрий Александров, Тбилиси

    Парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, следует из итогов голосования.

    Согласно данным голосования, парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на так называемый закон об иноагентах и поддержал изначальную редакцию документа, передает ТАСС.

    Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50, изначальную редакцию закона поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а четыре – против.

    Представитель «Грузинской мечты» Анри Оханашвили заявил, что «борьбу за прозрачность пытаются стигматизировать, называя закон «русским». Оханашвили заявил, что  «правда на стороне тех, кто выступает за этот закон, который послужит информированию населения Грузии, превенции ряда вопросов и защите интересов Грузии». Обсуждение проходило бурно, депутаты обвиняли друг друга в «предательстве интересов Грузии». Депутат от большинства Ирма Заврадашвили облила водой оппозиционера Георгия Вашадзе, который сказал, что «Грузинская мечта» встала на путь предательства.

    Между тем, у здания парламента Грузии после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» собрались сторонники оппозиции, они выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес грузинских депутатов,  про собрались собираются сторонники оппозиции, которые кричат: «Нет русскому закону!» и «Рабы!».

    Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния».

    ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    30 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал «безответственным» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что Германия заблокирует путь Грузии в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.

    Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».

    По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».

    «Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».

    Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».

    Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».

    «Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

    По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    28 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    В ЕС отреагировали на решение Грузии, касающееся закона об иноагентах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз с сожалением принял к сведению решение парламента Грузии преодолеть президентское вето на закон об иноагентах, добавив, что его государства-члены «рассматривают все варианты реагирования на эти события».

    В совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии выражается обеспокоенность тем, что данный закон «противоречит основополагающим принципам и ценностям ЕС и негативно повлияет на путь Грузии к европейской интеграции», передает ТАСС.

    ЕС подчеркивает, что закон игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, ведущего юридического органа Совета Европы.

    В документе отмечается, что «еще есть время изменить ситуацию», но для этого требуется «твердая приверженность со стороны руководства Грузии».

    Ранее парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах.

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    29 мая 2024, 23:21 • Новости дня
    В Грузии назначили дату регистрации НПО, финансируемых из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Регистрация неправительственных организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, начнется в Грузии в сентябре. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

    Для регистрации НПО будет создан специальный электронный портал. Организации, не предоставившие информацию о своих доходах, будут оштрафованы, передает РИА «Новости»

    Напомним, в мае парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал критику со стороны ЕС и США.

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    28 мая 2024, 21:18 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о провале плана «украинизации» страны

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» помешает планам «украинизации» Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя преодоление парламентом вето президента Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Стране нужны не радикализация и не революции, а мир и стабильность», – отметил Кобахидзе. Глава правительства заявил, что ему понятна негативная реакция противников закона, так как они «планировали открыть в Грузии «второй фронт», «украинизировать» страну».

    По словам Ираклия Кобахидзе, «непрозрачность была главным оружием» тех сил, которые вынашивали такие планы. «Эти планы провалились, такой сценарий не пройдет», – заявил премьер-министр Грузии, отметивший, что ожидает, что «все признают положительное содержание и положительные цели» закона и отнесутся к нему «прагматично».

    По его словам, закон отвечает «главному требованию ЕС – деполяризации в Грузии» и «позволит лучше подготовиться для вступления в Евросоюз». Он пообещал, что к этому вступлению Грузия будет готова лучше других кандидатов к 2030 году.

    Ранее парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.

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    28 мая 2024, 21:50 • Новости дня
    Зурабишвили захотела провести референдум о пути Грузии в Европу

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии и призвала протестующих собрать подписи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Собирайте подписи за референдум, и я назначу его. Выясним, выбираем мы путь в Европу или выбираем Россию. Я с вами, я – это вы», – обратилась она по видеосвязи к митингующим на проспекте Руставели против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Чтобы назначить референдум граждане должны собрать 200 тыс. подписей. Зурабишвили сказала, что готова назначить референдум на 26 октября, когда в Грузии пройдут выборы в парламент. Она также обвинила в «предательстве» 84 депутатов, проголосовавших за преодоление ее вето на данный закон.

    Ранее парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.

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    28 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Больше половины бензина и дизеля Грузия ввозит из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Объем импорта в Грузию бензина и дизеля в январе-апреле этого года составил 423,4 тыс. тонн, более половины приходится на Россию, сообщил во вторник грузинский Союз импортеров нефтепродуктов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Более половины импорта бензина и дизеля, а именно 54,7% приходится на Россию – 231,6 тысяч тонн. На втором месте – Болгария, откуда импортировано 56,7 тыс. тонн нефтепродуктов (13,4%), на третьем – Румыния (54,8 тыс. тонн – 12,9%).

    Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после военных действий в 2008 году, при этом две страны поддерживают торгово-экономические и гуманитарные отношения.

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    29 мая 2024, 14:43 • Новости дня
    Китай построит в Грузии самый глубоководный порт на Черном море

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтрактор – China Road and Bridge Corporation – Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклиа самого глубоководного порта на Черном море, заявил вице-премьер Леван Давиташвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «в Агентство развития Анаклийского глубоководного порта в итоге поступила заявка только от этого консорциума».

    «Через несколько дней он будет объявлен победителем», – сказал зампред правительства Грузии, сообщает Общественное ТВ страны – «Первый канал».

    На строительство также претендовала швейцарско-люксембургская компания Terminal Investment Limited Holding S.A. (T.I.L Holding S.A), но она не представила в определенный срок соответствующие документы.

    Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через госкомпанию 51% акций, а частный партнер – 49%, сказал Леван Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов.

    Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

    Ранее сообщалось, что первые инфраструктурные работы в Анаклиа планируют уже на 2024 год.

    Правительство Грузии не допускало к тендеру российские компании.

    Строительство порта поддерживают США.

    Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.

    Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020-2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В будущем через этот порт планируется перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.

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    27 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    В парламенте Грузии договорились преодолеть вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»

    В парламенте Грузии договорились преодолеть вето президента на закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Юридический комитет парламента Грузии в понедельник рекомендовал преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» на сессии, которая пройдет 28 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент предложила парламенту единственную поправку – отменить закон на следующий день после его задействования.

    Перед законодателями выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который на вопрос о том, почему необходимо отозвать этот закон, ответил: «Потому».

    Мсхиладзе отказался обсуждать любую из десяти статей закона, сказав, что тот не годится, потому что его осуждают на Западе.

    Оппозиция обвинила депутатов «Грузинской мечты» в том, что этот закон «оставляет Грузию с глазу на глаз с Россией».

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    29 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Идею Зурабишвили о «европейском референдуме» раскритиковали в оппозиции Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры, которые сейчас объединяются вокруг президента Саломе Зурабишвили, не оценили ее идею провести параллельно с выборами в парламент 26 октября референдум о выборе страной европейского, а не российского пути, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Референдум проводится на всей территории страны. В связи с невозможностью провести его на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии, в 2008 году состоялся плебисцит на эту же тему. К тому же в Конституции в статье 78 уже записан прозападный курс Грузии. Грузия уже получила статус кандидата в Евросоюз. Мы что, начинаем ревизию? Кому это выгодно?!» – заявил секретарь по внешней политике саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили.

    «Референдум мы уже проводили! 80% нашего населения за европейский вектор. Наш выбор четко зафиксирован в Конституции. Почему мы ставим это под вопрос?» – сказала оппозиционный депутат Тако Чарквиани.

    Грузинский политолог Гиа Абашидзе в социальных сетях отметил, что идею президент выдвинула только для того, чтобы «быть в центре внимания» и «претендовать на роль лидера оппозиции».

    «Но ее предложение вызывает только усмешку, – считает эксперт. – Референдум не может проводиться на «временно оккупированных территориях». Плебисцит же уже проводился в 2008 году».

    Гиа Абашидзе также отметил, что Грузия уже имеет статус кандидата в Евросоюз и запись в Конституции о курсе в ЕС и НАТО.

    «Если она рассчитывает собрать 200 тысяч подписей для проведения референдума, то, во-первых, это сомнительно, а во-вторых, на это нужно согласие премьер-министра», – отметил аналитик.

    «Так что это только авантюра», – резюмирует он.

    Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии.

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    28 мая 2024, 13:33 • Новости дня
    Грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на украинские спецслужбы

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил депутата от оппозиции Хатию Деканоидзе, экс-руководителя Национальной полиции Украины, в работе на украинские спецслужбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На сессии во вторник Шалва Папуашвили заявил, что «Деканоидзе и сегодня имеет связи со спецслужбами иностранного государства».

    «Вы и сегодня сотрудничаете со спецслужбами иностранного государства. Дружите с Георгием Лордкипанидзе (замначальника украинской военной контрразведки), который стоял за тайной переправкой в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили (в октябре 2021 года)», – сказал главы высшего законодательного органа Грузии.

    «Это просто стыдно. Вы отказались от грузинского гражданства, чтобы работать на другое государство, а сегодня обвиняете нас в отсутствии патриотизма и в предательстве», – отметил Папуашвили.

    По его словам, Деканоидзе «имеет связь с человеком (Лордкипанидзе), который рассчитывал устроить кровопролитие в Грузии».

    В период пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Деканоидзе руководила Полицейской Академией. В 2015-2016 годах она возглавляла украинскую полицию, затем вернулась на родину и восстановилась в гражданстве Грузии. Она заявила, что подаст в суд на Папуашвили.

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    29 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Закон «О прозрачности иностранного влияния» решил подписать председатель парламента Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Закон «О прозрачности иностранного влияния», вето президента Грузии на который было преодолено, переслан в администрацию Саломе Зурабишвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Закон отправлен на подпись. Скорее всего, президент его не подпишет, то есть подпишу я», – сказал он в среду журналистам.

    У Зурабишвили есть пять дней на то, чтобы поставить подпись под законом.

    Шалва Папуашвили также призвал иностранных политиков, критикующих Грузию за закон «О прозрачности», не помышлять говорить от имени народа Грузии.

    «Много заявлений от иностранных политиков на тему пожеланий народа Грузии и его воли. Не верьте ни одному иностранцу, который говорит от имени народа Грузии, так как это бессовестное поведение», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Задавайтесь вопросом, что в реальности стоит за этим, что им движет, если он не имеет никакой легитимации говорить от имени народа Грузии, не зная его языка, культуры, истории и традиций», – отметил Шалва Папуашвили.

    По его словам, «от имени народа Грузии может говорить только легитимно избранная власть страны».

    «Заявления иностранных акторов сыграли существенную роль в подавлении процесса демократических дискуссий в Грузии (по этому закону), в том, чтобы вместо обмена мнениями мы получили эмоциональный протест», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    По словам Шалвы Папуашвили, при этом сами иностранные акторы не были готовы к прозрачности.

    «И это в то время, когда сегодня в Грузии скрытно тратятся деньги из бюджета стран Евросоюза, Америки. Тратятся в обход законов и Конституции Грузии, их направляют в кассы партий и радикальных групп», – заявил он.

    Председатель парламента обвинил в «радикализации процессов» финансируемые из-за рубежа НПО, которые находятся «в симбиозе» с саакашвилевским «Единым национальным движением».

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    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

    Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта? Подробности

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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

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    Украинская коалиция рискует потерять Нидерланды

    В Нидерландах впервые за 14 лет сменится власть: новым премьером станет бывший разведчик Дик Схоф, а главной силой правящей коалиции – Партия свободы, близкая по взглядам к Марин Ле Пен и другим критикам Евросоюза. Это грозит стать тяжелой потерей для русофобского фронта ЕС, так как голландцы принимали особо активное участие в борьбе с Россией. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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