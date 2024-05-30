Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», – заявил грузинский премьер.

«Все это вызывает большое сожаление», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе также подверг резкой критике сравнения со стороны Эстонии акций оппозиции в Тбилиси с «Майданом».

«Майдана» в Грузии никто не дождется, – сказал он. – Что принесли эти события Украине? До 2013 года это было территориально целостное государство с экономикой в 200 млрд долларов. А сейчас Украина обрушена, экономика сократилась существенно, 20% территорий оккупированы, десятки тысяч человек погибло, а ответственность за это никто на себя не берет».

«Пример Украины показывает нам, как надо беречь независимость собственной страны», – заявил председатель правительства Грузии.

Накануне Каю Каллас спросили в парламенте Эстонии, одобряет ли она участие министра иностранных дел Маргуса Цахкна в антиправительственном митинге, прошедшем в Грузии. Премьер Эстонии отметила, что министр иностранных дел не согласовывал свое участие в митинге с правительством этой страны.