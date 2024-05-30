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Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «несерьезным» руководство Эстонии после заявления премьер-министра этой страны Каи Каллас, которая якобы не была уведомлена о выступлении министра иностранных дел ее страны на митинге оппозиции в Тбилиси, что вызвало возмущение грузинских властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», – заявил грузинский премьер.
«Все это вызывает большое сожаление», – сказал он.
Ираклий Кобахидзе также подверг резкой критике сравнения со стороны Эстонии акций оппозиции в Тбилиси с «Майданом».
«Майдана» в Грузии никто не дождется, – сказал он. – Что принесли эти события Украине? До 2013 года это было территориально целостное государство с экономикой в 200 млрд долларов. А сейчас Украина обрушена, экономика сократилась существенно, 20% территорий оккупированы, десятки тысяч человек погибло, а ответственность за это никто на себя не берет».
«Пример Украины показывает нам, как надо беречь независимость собственной страны», – заявил председатель правительства Грузии.
Накануне Каю Каллас спросили в парламенте Эстонии, одобряет ли она участие министра иностранных дел Маргуса Цахкна в антиправительственном митинге, прошедшем в Грузии. Премьер Эстонии отметила, что министр иностранных дел не согласовывал свое участие в митинге с правительством этой страны.