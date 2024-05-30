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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    30 мая 2024, 02:00 • Новости дня

    В Днепропетровске прогремели новые взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Днепропетровске (Днепре) второй раз за ночь прогремели взрывы.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    Ранее взрывы в городе были слышны на фоне объявленной воздушной тревоги.

    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

    Коментарии (37)
    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    29 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украине, возможно, придется пойти на мирную сделку с Россией на условиях Москвы, если она не предпримет быстрых действий для урегулирования ситуации, пишут американские СМИ.

    В статье Newsweek говорится, что у киевского режима может не остаться другого выбора.

    Авторы статьи отмечают, что если Украина и ее союзники не смогут адаптироваться к новым реалиям, страна продолжит терять территории, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Коментарии (22)
    29 мая 2024, 09:30 • Новости дня
    МИД: Запад не просил Москву о системах оплаты товаров рублями

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не получала запросов от западных стран касательно создания систем, позволяющих российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, в данный момент неизвестно о каких-либо попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, передает РИА «Новости».

    Биричевский также указал на то, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, как рубль отвоевал рекордную долю в торговле.

    Коментарии (11)
    29 мая 2024, 14:37 • Новости дня
    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Представитель Кремля Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль ознакомлен с заявлением замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика о разрешении Украине применять поставляемое Варшавой оружие для ударов по объектам России, заявил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такой шаг со стороны польских властей был очевидным и ожидаемым, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

    Коментарии (42)
    29 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение командного пункта украинской армии в Сумской области в ходе совещания офицеров ВСУ сняли на видео, военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик.

    Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».

    Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.


    В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.

    Коментарии (13)
    29 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объемы торговли России и США небольшие, поэтому Москва не столкнется с критическими последствиями в случае, если Белый дом все же введет эмбарго на российские товары. Более того, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономисты Иван Лизан и Антон Любич.

    «Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.

    По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.

    Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.  

    Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.

    Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.

    Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.

    Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.

    По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.

    Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.

    По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.

    «Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».

    Коментарии (5)
    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (43)
    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

    Коментарии (19)
    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

    Коментарии (16)
    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Коментарии (33)
    29 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Умер актер Богдан Козак

    Советский и украинский актер Богдан Козак скончался на 84-м году жизни

    Умер актер Богдан Козак
    @ Криштул Борис/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер театра и кино, а также режиссер Богдан Козак, знакомый зрителям по ролям в картинах «Старая крепость» и «До последней минуты», скончался на Украине в возрасте 83 лет.

    Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, передает RT.

    Коментарии (4)
    29 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    Стало известно об угрозах Трампа «бомбить Москву и Пекин»

    WP: Трамп угрожал бомбить Москву и Пекин в случае конфликта на Украине и Тайване

    Стало известно об угрозах Трампа «бомбить Москву и Пекин»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин», сообщила газета The Washington Post (WP).

    Трамп часто выступает на таких мероприятиях с заявлениями о внешней политике, миграции в США и инфляции, чтобы получить больше средств от доноров, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания он уберет из американского правительства всех «разжигателей войны».

    Коментарии (20)
    29 мая 2024, 13:15 • Новости дня
    В Испании задержали пытавших россиянина граждан Украины

    В Испании задержали пытавших украинца и россиянина граждан Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Испанские правоохранители задержали двух украинцев, подозреваемых в налете на коттедж в автономном сообществе Валенсия, а также пытках россиянина и украинца.

    Налет и пытки произошли в августе 2023 года, всего подозреваются 13 украинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов Испании.

    Один из подозреваемых провел частную вечеринку в коттедже, на которую пришли двое потерпевших. В дом прошли мужчины в капюшонах, они начали пытать россиянина и украинца, чтобы получить доступ к их криптокошелькам.

    Налетчики отобрали у своих жертв 107 тыс. долларов.

    Также другая группа подозреваемых атаковала жилье другого человека в Валенсии.

    Причастные к нападениям украинцы приехали в Испанию из разных стран Европы, чтобы совершить преступление, они уехали на следующий день после налета.

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