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    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    29 мая 2024, 17:04 • Новости дня

    Путин рассказал, как достигаются национальные цели

    Путин: Работа по достижению национальных целей ведется не в кабинетах, а на местах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цели развития России достигаются благодаря содержательной работе на местах – в регионах и муниципалитетах, а не в кабинетах, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

    «Повторю, что главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах. Мы всегда с вами об этом говорим – она идет на местах, в субъектах Федерации, в наших городах и поселках. А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициативы граждан», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин также заявил, что ожидает предложений от регионов перед проработкой планов достижения национальных целей развития. «Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов», – сказал он.

    Ранее Путин обозначил сроки подготовки новых нацпроектов.

    29 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета, сообщили в Кремле.

    Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин.

    В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

    Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 г. в Курске в семье военного медика. В 1994 г. получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники (ныне в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). В 2009 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне РАНХиГС). В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

    Кандидат политических наук.

    В 1994–1996 гг. работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

    В 1996–2013 гг. служил в Федеральной службе охраны РФ. Работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 г. входил в группу личной охраны премьер-министра России Владимира Путина. Затем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента России. Сопровождал главу государства во время различных мероприятий внутри страны и за рубежом (в т. ч. на саммиты Группы восьми, Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС).

    В 2013 г. был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ.

    В 2015 г. занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

    С 24 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.

    С 2016 по 2024 г. – губернатор Тульской области.

    14 мая 2024 г. Алексей Дюмин перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства Владимира Путина. Курирует вопросы военно-промышленного комплекса, спорта, а также работу Государственного совета РФ.

    Входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» (с мая 2024 г.).

    Генерал-полковник (2021). Герой Российской Федерации. Почетный гражданин Тульской области (2024).

    Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    29 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

    Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    В частности, курорты будут созданы на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).

    Президент также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.

    Кроме того, при формировании и корректировке планов по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть мероприятия, необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», передает ТАСС.

    Еще одно поручение касается разработки и утверждения плана мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 «Нева» и М-12 «Восток». При этом необходимо обратить особое внимание на организацию съездов с них и развитие прилегающих автодорог, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения. Доклад по этим поручениям должен быть предоставлен до 1 декабря 2024 года и далее один раз в год.

    Регионы, задействованные в создании федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно поручению президента, должны предусмотреть в бюджетах средства на строительство объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для этих проектов.

    Это должно произойти в том числе за счет средств, высвобождающихся в результате списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, говорится в документе.

    Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане.

    Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

    Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году – завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.

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    29 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    Заседание Совета по нацпроектам с комиссиями Госсовета запланировано на среду

    Tекст: Антон Антонов

    В среду глава российского государства Владимир Путин намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ состоялся семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета.

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    28 мая 2024, 17:34 • Новости дня
    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами

    Губернатор Новгородской области Никитин рассказал о пилотных проектах по повышению рождаемости

    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проблема демографии в малых городах России упирается в недостаток жилья. Поэтому мы разрабатываем стимулы для застройщиков, а также вводим дополнительные пособия в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее в Москве прошло совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по нацпроектам и Госсовета РФ.

    «Один из приоритетов, обозначенных в президентском указе №309 – подтягивать отстающие регионы до среднероссийского коэффициента рождаемости. Для отработки этой задачи запустили пилотный проект в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. В Новгородской области он реализуется в городах Боровичи, Валдай, Старая Русса. Там мы применяем дополнительные меры по развитию социальной инфраструктуры и выплачиваем дополнительные пособия», – пояснил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

    «Но главное, что говорят люди: «Начните строить жилье». В малых городах жилье не строится по 30-40 лет. Люди добавляют: «Мы не хотим жить в хрущевках с тараканами. Мы не готовы построить себе дом, потому что это большие расходы. Просто мы хотим нормальную квартиру с кухней и лоджией». Застройщикам, в свою очередь, выгоднее застраивать поля в мегаполисах, а в малых городах заниматься строительством для них экономически менее эффективно. Поэтому нам надо создавать дополнительные стимулы для застройщиков», – указал собеседник.

    «Кроме того, когда мы говорим о малых городах, надо понимать, что там должна быть работа и достойная зарплата. Если там этого нет, то все остальное неважно – сколько кинотеатров ни построй, люди уедут. Но в Боровичах и на Валдае, и в Старой Руси есть предприятия, которые платят достойные деньги – мы специально их выбрали для проекта, чтобы изучить, какие следующие по важности приоритеты могут быть у жителей. По итогу года мы увидим результаты этого пилота и, конечно, нам будет более понятно, что же является главным в принятии решения оставаться и создавать семьи с детьми», – резюмировал спикер.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года №309.

    В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

    В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

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    28 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин встретился с главой Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по возвращении из Узбекистана, где он несколько дней находился с государственным визитом, провел переговоры с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    Предыдущая встреча Путина и Калиматова состоялась в августе прошлого года, передает ТАСС.

    Тогда глава Ингушетии проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе и развитии сельского хозяйства.

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    29 мая 2024, 07:40 • Новости дня
    Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

    Tекст: Александра Юдина

    Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, прямая линия остается как формат на повестке дня, ее проведение планируется в 2024 году, передает ТАСС.

    Напомним, последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года, мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    29 мая 2024, 13:35 • Новости дня
    В Кремле назвали задачи Дюмина на посту секретаря Госсовета

    Песков: Дюмин в качестве секретаря Госсовета будет решать вопросы его функционирования

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник президента Алексей Дюмин в должности секретаря Госсовета будет решать вопросы, связанные с функционированием этой структуры, сообщили в Кремле.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на Дюмина возложено «очень много функций», передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил также, что назначение Дюмина вместо советника Игоря Левитина «связано с ротационными процессами».

    Напомним, Путин в среду назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета.

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    29 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин разрешил продажу алкоголя в летних кафе и ресторанных двориках с 1 июня

    Президент Владимир Путин разрешил продажу алкоголя в летних кафе и ресторанных двориках с 1 июня

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе с 1 июня 2024 года, говорится на портале правовой информации.

    Как отмечается в тексте закона, на верандах и в летних двориках, являющихся частью стационарного ресторана или кафе, разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии, передает ТАСС.

    Как пояснил депутат Госдумы Денис Кравченко, принятие закона обусловлено тем, что за последние годы в государственные органы  поступило большое количество обращений от рестораторов, которые жаловались на конфликты, связанные с запретом распития алкоголя в летних залах и кафе.

    Кроме того, в законе говорится, что на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2026 года будут действовать особые правила продажи алкогольной продукции.

    Как сообщалось ранее, Минфин предложил уравнять акцизные сборы на медицинский и обычный спирт.



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    29 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    Путин запретил списывать долги с пенсий и доплат инвалидов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к этим пенсиям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон расширяет перечень доходов, с которых нельзя списать долги. К таким доходам теперь относятся социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, а также инвалидам, признанным недееспособными, передает ТАСС.

    Кроме того, запрещается взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов регионов, как это было установлено ранее.

    Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

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    29 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Паслером и заседание Госсовета

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду президент Владимир Путин проведет встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, также у него планируется заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент с утра проводит рабочие встречи, одна из них – встреча с Паслером, она пройдет публично, сказал Песков, передает ТАСС.

    В середине дня Путин в Большом Кремлевском дворце проведет расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    На заседании выступят руководящие направлениями работы Госсовета главы регионов Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Андрей Воробьев (Московская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Алексей Текслер (Челябинская область).

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    29 мая 2024, 14:44 • Новости дня
    Путин распорядился создать открытый реестр должников по алиментам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам.

    В реестре будут содержаться сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности. Кроме того, в списки будут внесены алиментщики, находящиеся в розыске, говорится на портале правовой информации.

    Известно, что закон вступает в силу через 360 дней после опубликования.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»


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    29 мая 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков рассказал о выполнении Путиным поступающих в Кремль просьб от детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Просьбы от детей часто поступают в Кремль, президент России Владимир Путин на них откликается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля о решении Путина исполнить просьбу мальчика, попросившего президента об автографе.

    «Мальчик попросил автограф, и ему пришел автограф», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь пояснил, что Путин часто реагирует на подобные просьбы, но далеко не все из них становятся публичными.

    При этом с мальчиком, попросившим автограф, президент встречаться лично не будет.

    Ранее по поручению Путина девочке Маше из Макеевки, которая ежедневно с флагом провожает российских военных летчиков, подарили щенка.

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    29 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин пожелал Паслеру успехов на выборах главы Оренбургской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин пожелал успехов губернатору Оренбургской области Денису Паслеру в его намерении баллотироваться на новый срок на этом посту.

    На встрече с президентом Паслер напомнил, что его полномочия на должности губернатора заканчиваются, однако он «готов участвовать в выборах и продолжать работать», передает ТАСС.

    «Денис Владимирович, за предыдущие годы вы немало сделали. И вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным, для того чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин встречается с главой Оренбургской области.

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    29 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил главу Узбекистана за гостеприимство

    Путин: Переговоры в Узбекистане будут способствовать развитию двусторонних отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двусторонних отношений.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме.

    Путин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.

    Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: «Этот дружеский диалог, действительно, многого стоит». «От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – заключил Путин.

    Напомним, Путин в рамках своего визита в Узбекистан прибыл в Ташкент в воскресенье вечером, в понедельник он провел переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. По их итогам был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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