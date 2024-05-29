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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    7 комментариев
    29 мая 2024, 14:24 • Новости дня

    Путин ратифицировал протокол о реструктуризации долга Турции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола № 2 к межправительственному соглашению с Турцией от 2017 года о предоставлении ей госэкспортного кредита.

    Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов ранее сообщил, что сумма госкредита составляет 726 млн долларов США. По его словам, до 2022 года Турция своевременно в полном объеме исполняла свои обязательства, но после введения антироссийских санкций со стороны Запада Анкара не смогла провести платежи в размере 111 млн долларов в 2022 и 2023 годах «по не зависящим от нее причинам», передает ТАСС.

    Поскольку вины турецкой стороны в неисполнении платежей не было, правительства двух стран подписали протокол номер два, который предусматривает погашение просроченной задолженности в течение 60 дней с даты начала его применения и неначисление каких-либо штрафных процентов при ее уплате в установленный период.

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

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    28 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию

    Автоэксперт Моржаретто назвал ГИБДД неудачной и неудобной аббревиатурой

    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Предыдущее название было сложным для произношения и длинным, тем более сотрудников ГИБДД никто не перестал называть гаишниками, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя переименование ГИБДД в Госавтоинспекцию.

    Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД рассказал, что российскому ведомству вернули название Госавтоинспекция. Он отметил, что этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

    «Когда в 1998 году вводили новое название – ГИБДД , то руководивший ей в то время начальник главного управления ГАИ генерал-лейтенант Владимир Федоров объяснял переименование тем, что Госавтоинспекции придадут более широкие функции, связанные не только с инспектированием на дорогах, но и со многими другими государственными функциями, а служба в целом будет отвечать за безопасность дорожного движения в стране. Это была необходимость перемен», – вспоминает Моржаретто.

    «Лично мне эта аббревиатура не нравилась. Звучит коряво, ведь когда подряд несколько согласных, то произносится это трудно. И не всякий человек сегодня сумеет расшифровать ГИБДД. Но самое главное, что хотя название ГАИ и ушло, но сотрудников ГИБДД все продолжали по традиции называть гаишниками. Несколько лет назад было принято решение, что эту службу можно называть сразу двумя названиями – и Госавтоинспекция, и ГИБДД. Но потом, видимо, решили окончательно отказаться от неудобной и неудачной аббревиатуры», – заключил Моржаретто.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете по пятибалльной шкале деятельность ГАИ за последние годы?






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    Напомним, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году. В 1998 году ее преобразовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). С этим наименованием ведомство просуществовало 26 лет.

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    28 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Израиль изменил правила въезда для россиян

    Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

    Израиль изменил правила въезда для россиян
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

    Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

    В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

    Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.


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    29 мая 2024, 00:59 • Новости дня
    Выпускниц заставили снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ в Воронеже

    Выпускницам пришлось снять нижнее белье для прохода через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже

    Выпускниц заставили снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ в Воронеже
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты Министерства образования Воронежской области проверят записи видеокамер в связи с сообщениями о том, что в школе №62 выпускницам пришлось снять нижнее белье, проходя через металлодетектор для сдачи ЕГЭ, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Один из очевидцев рассказал, что на входе девушек заставляли снимать бижутерию. Однако если металлодетектор продолжал подавать сигнал, им приходилось или показывать, что под футболками и блузками ничего нет, или снимать нижнее белье, пишут «Вести Воронеж».

    По его словам, «девушки снимали бюстгальтеры и шли с ними в руках», у одной оказались «металлические вставки на трусах, так что ей пришлось снять и их». Он рассказал, что «многие девушки плакали».

    «Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы», – рассказала одна из учениц.

    По словам учеников, металлоискатель реагировал на косточки в бюстгальтерах, ремни с бляхами, на брекеты и на пирсинг, который приходилось снимать в нестерильных условиях.

    Об инциденте рассказала в Telegram и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

    Также сообщается, что в туалете кабинки оказались без дверей, поэтому ученики не решились им воспользоваться, передает ТАСС.

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    28 мая 2024, 22:07 • Новости дня
    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей

    Минфин предложил пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения физлиц

    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство финансов подготовило и внесло в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы, который предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.

    Минфином разработана прогрессивная шкала по НДФЛ, которая предусматривает ставку в 15% для зарплат от 2,4 до 5 млн рублей в год, 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей, 20% – от 20 до 50 млн рублей и 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Для работников с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%.

    Подчеркивается, что граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а лишь с превышения предусмотренных пороговых значений. С базовых 2,4 млн рублей в год по-прежнему будет взиматься 13%.

    Согласно оценкам экспертов, из 64 млн работающего населения России прогрессивное налогообложение затронет порядка 2 млн человек, это около 3,2% от работающего населения.

    При этом порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что почти втрое превышает среднюю зарплату в России и существенно выше средней зарплаты по Москве, где она традиционно остается самой высокой в стране.

    Отдельно прописывается, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат под прогрессивную шкалу НДФЛ не попадают, для них сохранится прежний порядок налогообложения.

    В случае принятия параметров совершенствования налоговой системы они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

    Напомним, что предложения по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения были выработаны после широкой предварительной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также обсуждались меры по сохранению ее устойчивости, поскольку система должна давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, но при этом повышать мотивацию для работы бизнеса в стране.

    Отметим, что в российском обществе существует устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе в виде прогрессивной шкалы налогообложения, что подтверждается соцопросами. В частности, только 8% участников опроса Telegram-канала газеты ВЗГЛЯД выступили за сохранение плоской шкалы налогообложения физлиц.

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    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    28 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов

    Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский требовал признать талибов еще в 2014 году

    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году в Ялте требовал признать талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и утверждал, что мир придет с опозданием к этому, заявил в разговоре с News.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    По словам Чернышова, Жириновский считал, что признание власти талибов остановит наркотрафик из Афганистана. Кроме того, еще в 2000 году ЛДПР на одном из митингов выходила с лозунгами о признании правительства талибов, передает News.ru.

    Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации находится в стадии проработки.

    Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане.

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    28 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко командовал украинскими военными, то конфликт уже был бы завершен, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя предложение лидера республики договориться с ВСУ.

    «К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.

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    28 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД.

    По словам Черникова, ведомство стало не ГИБДД, а Госавтоинспекцией, этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, передает ТАСС.

    «Милиция не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть», – сказал он.

    Ранее Черников сообщил, что планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет.

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    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    28 мая 2024, 17:10 • Новости дня
    Спецслужбы выявили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов

    Спецслужбы установили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов, где применили отравляющее вещество

    Спецслужбы выявили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где националисты применили химоружие в мае 2014 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в ходе теракта в Одессе 2 мая 2014 года было использовано отравляющее вещество хлорпикрин. На это указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, а также появление характерного желто-зеленого дыма, говорится в сообщении ТАСС.

    По его словам, есть основания полагать, что акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемого вещества и была направлена на поражение максимального числа людей. 

    Кириллов подчеркнул, что в связи с терактом в Одессе российские спецслужбы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители.

    Как сообщалось ранее, Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, которого считают одним из организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов.


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    28 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.

    Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.

    Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».

    Коментарии (13)
    28 мая 2024, 21:31 • Новости дня
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральной Африке, они были захвачены в плен исламскими боевиками, сообщили в Минобороны России.

    Военных захватили девять месяцев назад, когда они разминировали аэропорт в районе Тибести. После освобождения все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где им оказали медицинскую помощь, передает ТАСС.

    «Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих освобожденные были эвакуированы на родину», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой.


    Коментарии (7)
    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

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