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    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    29 мая 2024, 13:35 • Новости дня

    В Кремле назвали задачи Дюмина на посту секретаря Госсовета

    Песков: Дюмин в качестве секретаря Госсовета будет решать вопросы его функционирования

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник президента Алексей Дюмин в должности секретаря Госсовета будет решать вопросы, связанные с функционированием этой структуры, сообщили в Кремле.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на Дюмина возложено «очень много функций», передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил также, что назначение Дюмина вместо советника Игоря Левитина «связано с ротационными процессами».

    Напомним, Путин в среду назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета.

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета, сообщили в Кремле.

    Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин.

    В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

    Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 г. в Курске в семье военного медика. В 1994 г. получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники (ныне в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). В 2009 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне РАНХиГС). В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

    Кандидат политических наук.

    В 1994–1996 гг. работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

    В 1996–2013 гг. служил в Федеральной службе охраны РФ. Работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 г. входил в группу личной охраны премьер-министра России Владимира Путина. Затем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента России. Сопровождал главу государства во время различных мероприятий внутри страны и за рубежом (в т. ч. на саммиты Группы восьми, Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС).

    В 2013 г. был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ.

    В 2015 г. занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

    С 24 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.

    С 2016 по 2024 г. – губернатор Тульской области.

    14 мая 2024 г. Алексей Дюмин перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства Владимира Путина. Курирует вопросы военно-промышленного комплекса, спорта, а также работу Государственного совета РФ.

    Входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» (с мая 2024 г.).

    Генерал-полковник (2021). Герой Российской Федерации. Почетный гражданин Тульской области (2024).

    Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин: Хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев

    Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

    «После принятия этого (понижение призывного возраста – прим. ВГЛЯД) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы «представителей исполнительной власти», их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и все», – сказал Путин.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    28 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин до трех часов утра общался с президентом Узбекистана

    Песков: Путин и Мирзиеев общались до трех часов утра

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мирзиеев, как рассказал представитель Кремля, пригласил Путина к себе домой. Общение между лидерами, по словам Пескова, было «абсолютно доверительным», передает ТАСС.

    Накануне Путин оценил переговоры в Узбекистане как успешные и конструктивные.

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    28 мая 2024, 17:34 • Новости дня
    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами

    Губернатор Новгородской области Никитин рассказал о пилотных проектах по повышению рождаемости

    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проблема демографии в малых городах России упирается в недостаток жилья. Поэтому мы разрабатываем стимулы для застройщиков, а также вводим дополнительные пособия в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее в Москве прошло совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по нацпроектам и Госсовета РФ.

    «Один из приоритетов, обозначенных в президентском указе №309 – подтягивать отстающие регионы до среднероссийского коэффициента рождаемости. Для отработки этой задачи запустили пилотный проект в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. В Новгородской области он реализуется в городах Боровичи, Валдай, Старая Русса. Там мы применяем дополнительные меры по развитию социальной инфраструктуры и выплачиваем дополнительные пособия», – пояснил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

    «Но главное, что говорят люди: «Начните строить жилье». В малых городах жилье не строится по 30-40 лет. Люди добавляют: «Мы не хотим жить в хрущевках с тараканами. Мы не готовы построить себе дом, потому что это большие расходы. Просто мы хотим нормальную квартиру с кухней и лоджией». Застройщикам, в свою очередь, выгоднее застраивать поля в мегаполисах, а в малых городах заниматься строительством для них экономически менее эффективно. Поэтому нам надо создавать дополнительные стимулы для застройщиков», – указал собеседник.

    «Кроме того, когда мы говорим о малых городах, надо понимать, что там должна быть работа и достойная зарплата. Если там этого нет, то все остальное неважно – сколько кинотеатров ни построй, люди уедут. Но в Боровичах и на Валдае, и в Старой Руси есть предприятия, которые платят достойные деньги – мы специально их выбрали для проекта, чтобы изучить, какие следующие по важности приоритеты могут быть у жителей. По итогу года мы увидим результаты этого пилота и, конечно, нам будет более понятно, что же является главным в принятии решения оставаться и создавать семьи с детьми», – резюмировал спикер.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года №309.

    В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

    В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

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    29 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    Заседание Совета по нацпроектам с комиссиями Госсовета запланировано на среду

    Tекст: Антон Антонов

    В среду глава российского государства Владимир Путин намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ состоялся семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета.

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    28 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин встретился с главой Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по возвращении из Узбекистана, где он несколько дней находился с государственным визитом, провел переговоры с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    Предыдущая встреча Путина и Калиматова состоялась в августе прошлого года, передает ТАСС.

    Тогда глава Ингушетии проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе и развитии сельского хозяйства.

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    28 мая 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в выигрыше ЕАЭС от присоединения Узбекистана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может быть выгодно для всех сторон, однако это должен быть суверенный выбор Ташкента, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан.

    «У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы, и когда то или иное правительство принимает решение об участии или неучастии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого», – передает слова главы российского государства ТАСС.

    «Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла. Участвовать или нет – это выбор любого суверенного государства», – заключил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия и Узбекистан начнут дружить регионами.

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    28 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили тему Украины

    Песков: Путин и Мирзиеев обсуждали тему Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе визита президента Владимира Путина в Узбекистан обсуждалась тема Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин всякий раз в ходе переговоров информирует своих собеседников о ходе СВО и об общей обстановке в украинском конфликте, передает ТАСС.

    Эта тематика, уточнил он, фигурировала «высоко в повестке дня» и на переговорах Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    Также Песков сообщил, что Путин и Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра.

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    28 мая 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин сообщил о насыщенном диалоге между правительствами России и Узбекистана

    Путин сообщил о насыщенных переговорах между правительствами России и Узбекистана в Ташкенте

    Во время государственного визита в Узбекистан в Ташкент приехали все ключевые министры российского правительства, стороны провели насыщенные и плодотворные контакты. Об этом рассказал президент Владимир Путин на пресс-конференции по завершении визита в Узбекистан.

    По словам Путина, когда за столом переговоров сошлись практически два правительства, возможность для конструктивного диалога и обмена информацией увеличилась в разы. «И дело даже не в количестве подписанных бумаг, дело в живых контактах между людьми, которые хотят работать вместе, видят, как это сделать», – подчеркнул глава российского государства, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, во время встречи в Ташкенте главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра.


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    29 мая 2024, 07:40 • Новости дня
    Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

    Tекст: Александра Юдина

    Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, прямая линия остается как формат на повестке дня, ее проведение планируется в 2024 году, передает ТАСС.

    Напомним, последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года, мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    29 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Паслером и заседание Госсовета

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду президент Владимир Путин проведет встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, также у него планируется заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент с утра проводит рабочие встречи, одна из них – встреча с Паслером, она пройдет публично, сказал Песков, передает ТАСС.

    В середине дня Путин в Большом Кремлевском дворце проведет расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    На заседании выступят руководящие направлениями работы Госсовета главы регионов Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Андрей Воробьев (Московская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Алексей Текслер (Челябинская область).

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    29 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    Пескова спросили, возглавит ли Путин попечительский совет РАН

    Песков: Кремль сообщит, если Путин возглавит попечительский совет РАН

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль проинформирует, если президент Владимир Путин решит возглавить попечительный совет Российской академии наук, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее РАН попросила президента внести поправки к закону о РАН с целью создания попечительского совета учреждения, а также попросила возглавить его эту структуру.

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