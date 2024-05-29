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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    29 мая 2024, 13:23 • Новости дня

    Хейли резко раскритиковали за «любовные записки» на израильских бомбах

    Newsweek: правозащитники раскритиковали Хейли за «любовную записку» на снаряде Израиля

    Хейли резко раскритиковали за «любовные записки» на израильских бомбах
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший постпред США в ООН Никки Хейли подверглась резкой критике со стороны правозащитников после того, как она оставила надпись «прикончи их» на снаряде, предназначенном для использования израильскими военными в секторе Газа и Ливане, пишут американские СМИ.

    Алан Ли Грин, руководитель еврейско-арабского движения за мир «Держаться вместе», назвал поступок Хейли «отвратительным», подчеркнув, что «людям не нужны политики, пропагандирующие смерть», сообщает американский журнал Newsweek.

    В свою очередь американский активист Омар Сулейман раскритиковал Хейли за то, что она «пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей», в то время как «Израиль заживо сжигает сектор Газа».

    Правозащитник Алек Каракатсанис назвал надпись Хейли «одной из самых безнравственных вещей», которые он когда-либо видел, а член политбюро ХАМАС Бассем Наим также выразил возмущение действиями бывшего посла, передает ТАСС.

    Напомним, Хейли, которую команда республиканца Дональда Трампа рассматривает на должность вице-президента США, в ходе своей поездки в Израиль оставила на артиллерийском снаряде калибром 155 мм фразу «прикончи их» («finish them»).

    28 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Израиль изменил правила въезда для россиян

    Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

    Израиль изменил правила въезда для россиян
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

    Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

    В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

    Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.


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    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

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    29 мая 2024, 03:42 • Новости дня
    «Исламский джихад» опубликовал видео с захваченным гражданином России и Израиля

    Палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала видео с представившимся Александром Труфановым заложником

    «Исламский джихад» опубликовал видео с захваченным гражданином России и Израиля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальная группировка «Исламский джихад» опубликовала видеозапись, на которой к израильтянам обращается, предположительно, Александр Труфанов – гражданин России и Израиля, похищенный во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

    Видео продолжается около 30-секунд, передает РИА «Новости».

    Труфанов говорит на иврите, передает ТАСС.

    Он призвал жителей Израиля, которые проводят митинги, продолжать протестные акции. Труфанов заявил, что вскоре расскажет, «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».

    В феврале Елена Труфанова поблагодарила власти России за предпринятые меры по ее освобождению и рассказала, что в плену ХАМАС остался ее единственный сын Александр Труфанов.

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    29 мая 2024, 10:30 • Новости дня
    Хейли во время визита в Израиль оставила кровожадную надпись на снаряде

    Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде «Прикончи их»

    Хейли во время визита в Израиль оставила кровожадную надпись на снаряде
    @ @Team Nikki Haley

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший постпред США в ООН Никки Хейли, выбывшая из президентской гонки, посетила Израиль, где в ходе своей поездки оставила на артиллерийском снаряде калибром 155 мм фразу «прикончи их» («finish them»).

    Фотографию, на которой запечатлен этот момент, опубликовали в соцсетях, передает ТАСС.

    Напомним, штаб республиканца Дональда Трампа рассматривает Хейли на должность вице-президента США.

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    27 мая 2024, 19:56 • Новости дня
    На КПП «Рафах» произошла перестрелка военных Израиля и Египта

    Египет заявил о смерти своего военного в ходе перестрелки с израильтянами на КПП «Рафах»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе перестрелки с израильскими военными на контрольно-пропускном пункте «Рафах» погиб египетский военнослужащий, сообщил официальный представитель вооруженных сил арабской республики Гариб Абдель Хафез.

    Инцидент расследуется. Информации о том, кто спровоцировал перестрелку, пока нет, заявил Абдель Хафез, передает ТАСС.

    Ранее в ходе удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Бурейдж в центре сектора Газа погиб человек.

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    26 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Галант заявил, что целью Израиля остается уничтожение ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона видит своими целями в секторе Газа уничтожение радикального движения ХАМАС и освобождение заложников, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Цели в секторе Газа «приобретают особые очертания в Рафахе», сказал Галант, передает ТАСС.

    Они состоят в уничтожении ХАМАС, возвращении заложников и «сохранении свободы действий».

    Также Израиль прилагает «огромные усилия» по освобождению заложников, он будет добиваться этого «путем маневров» и путем достижения соглашений.

    Ранее источники CNN в Египте сообщили, что Израиль и ХАМАС якобы планируют продолжить переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.

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    26 мая 2024, 21:14 • Новости дня
    Нетаньяху выступил против вывода войск Израиля из сектора Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава радикального движения ХАМАС Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из сектора Газа, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху против этого, сообщили в канцелярии премьера.

    Синвар продолжает требовать вывода армии Израиля из анклава и сохранения ХАМАС, но Нетаньяху выступает «категорически против этого», сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что целью Израиля остается уничтожение ХАМАС.

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    26 мая 2024, 14:38 • Новости дня
    Боевое крыло ХАМАС заявило о попытке нанести ракетный удар по Тель-Авиву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» из боевого крыла палестинского движения ХАМАС заявила о попытках нанести ракетный удар по Тель-Авиву.

    Как говорится в сообщении, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на агрессию Израиля против мирных жителей, передает ТАСС.

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    26 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Израиль и ХАМАС решили продолжить переговоры

    CNN: Израиль и ХАМАС решили продолжить переговоры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона и палестинское движение ХАМАС намерены продолжить переговоры об освобождении заложников в конце мая, сообщили источники CNN.

    Переговоры планируется вести через посредников, обсуждаться будут прекращение огня и сделка об обмене заложниками, возобновление диалога назначено на 28 мая, сказал собеседник CNN в Египте, передает РИА «Новости».

    Место проведения переговоров – Каир.

    Ранее портал Axios сообщал, что директор ЦРУ Уильям Бернс намерен посетить Европу для встречи с главой Моссада Давидом Барнеа, темой обсуждения назывался переговорный процесс с ХАМАС.

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    28 мая 2024, 21:11 • Новости дня
    Израиль назвал «кормленим террористического монстра» признание Палестины тремя странами

    Израиль осудил решение трех стран о признании Палестины как государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац выступил с критикой в адрес Испании, Ирландии и Норвегии, признавших Палестину в качестве независимого государства.

    Эти страны, приняв такое решение, «выбрали сотрудничество с террористами» и «кормление этого террористического монстра», заявил Кац европейскому комиссару по делам расширения Оливеру Вархели, передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

    Признание Палестины суверенным государством – это «предательство израильских заложников», считает израильский министр.

    Ране Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину в качестве государства.

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    28 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Ирландия признала Палестину суверенным государством

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Ирландии приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства, сообщил глава МИД страны Михол Мартин.

    Это решение означает установление полноформатных дипломатических отношений с Палестиной, заявил Мартин по итогам специального заседания кабмина, передает ТАСС.

    Статус палестинской дипмиссии в Дублине будет повышен до посольства, как только власти Палестины официально обратятся с такой просьбой, добавил он. Диппредставительство Ирландии в Рамалле также будет преобразовано в посольство.

    Ранее Испания признала Палестину в качестве государства.

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    27 мая 2024, 03:46 • Новости дня
    В результате удара Израиля по центральной части сектора Газа один человек погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Один человек погиб, еще несколько были ранены во время израильского авиаудара по лагерю беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.

    Еще несколько человек погибли и есть раненые в результате обстрела жилых домов в северных кварталах города Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что глава радикального движения ХАМАС Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из сектора Газа, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху против этого, сообщили в канцелярии премьера.

    Синвар продолжает требовать вывода армии Израиля из анклава и сохранения ХАМАС, но Нетаньяху выступает «категорически против этого», сообщили в канцелярии, передает.

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    28 мая 2024, 08:55 • Новости дня
    Израиль сообщил США о применении высокоточного боеприпаса при ударе по Рафаху

    CNN: Израиль сообщил США о применении высокоточного боеприпаса при ударе по Рафаху

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильская сторона сообщила американской администрации, что для поражения цели в районе города Рафаха на юге сектора Газа применила высокоточный боеприпас, сообщает телеканал CNN.

    Согласно этим данным, при взрыве от удара загорелся топливный бак. В результате в лагере перемещенных лиц возник пожар, который привел к гибели мирных жителей, передает ТАСС.

    По данным палестинской службы гражданской обороны, в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе погибли не менее 40 человек, десятки были ранены.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в палестинском городе Рафахе на юге сектора Газа. По мнению юриста Алексея Исполинова, страна не станет выполнять требования суда ООН и продолжит операцию в Газе.

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    28 мая 2024, 14:08 • Новости дня
    Испания признала Палестину в качестве государства

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Испании официально признало Палестину в качестве государства, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

    Отмечается, что на заседании Совета министров было принято решение о признании государства Палестина, передает ТАСС.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    29 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    В Израиле назвали сроки окончания боевых действий в Газе

    Глава СНБ Израиля: Боевые действия в секторе Газа продлятся еще минимум семь месяцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия в секторе Газа продлятся еще по меньшей мере семь месяцев, заявил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби.

    По его словам, боевые действия в Газе продолжатсыя еще по меньшей мере семь месяцев, при этом израильская армия контролирует уже 75% так называемого «филадельфийского коридора» – полосы вдоль границы палестинского анклава и Египта, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми объяснил цели точечной операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах».

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