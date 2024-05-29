Хейли резко раскритиковали за «любовные записки» на израильских бомбах

Newsweek: правозащитники раскритиковали Хейли за «любовную записку» на снаряде Израиля

Tекст: Ольга Никитина

Алан Ли Грин, руководитель еврейско-арабского движения за мир «Держаться вместе», назвал поступок Хейли «отвратительным», подчеркнув, что «людям не нужны политики, пропагандирующие смерть», сообщает американский журнал Newsweek.

В свою очередь американский активист Омар Сулейман раскритиковал Хейли за то, что она «пишет любовные записки на бомбах, падающих на мирных жителей», в то время как «Израиль заживо сжигает сектор Газа».

Правозащитник Алек Каракатсанис назвал надпись Хейли «одной из самых безнравственных вещей», которые он когда-либо видел, а член политбюро ХАМАС Бассем Наим также выразил возмущение действиями бывшего посла, передает ТАСС.

Напомним, Хейли, которую команда республиканца Дональда Трампа рассматривает на должность вице-президента США, в ходе своей поездки в Израиль оставила на артиллерийском снаряде калибром 155 мм фразу «прикончи их» («finish them»).