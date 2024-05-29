29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 20 дронов
Подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили 20 БПЛА ВСУ, а также две лодки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки и 20 дронов ВСУ, передает ТАСС.
Ранее группировка «Днепр» за сутки уничтожила 38 наблюдательных пунктов ВСУ.