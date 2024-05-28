Путин рассказал о «хотелках» Украины создать видимость мировой поддержки

Путин заявил о провале попытки Украины создать видимость мировой поддержки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что «Россия отказывается от переговоров». Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет: мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение – и отказались с целью победить нас на поле боя. Не получается. <...> Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как «консолидированную позицию» мирового сообщества. Не получится у них так», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент Путин уже неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.