«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Верховный суд предложил ввести предварительное дознание по делам о бытовой клевете
Необходима процедура предварительного дознания по уголовным делам о бытовой клевете, когда распространение ложных сведений проходит без участия СМИ, Сети или публичных выступлений и нет отягчающих признаков, такой проект закона одобрил пленум Верховного суда России.
Уголовные дела по части 1 ст. 128.1 (128) УК РФ относятся к делам частного обвинения, когда пострадавший обращается в суд и поддерживает обвинение в суде, передает ТАСС.
В прошлом году рассмотрели такие дела против 352 человек, 24 из них осудили, в отношении 89 лиц дела прекратили из-за примирения сторон, 239 человек оправдали.
Новый законопроект предлагает перевести ч. 1 ст. 128.1 УК РФ в категорию дел частно-публичного обвинения. Основное бремя доказывания по таким делам предлагается переложить на правоохранителей, что позволит тщательнее исследовать обстоятельства совершения клеветы, а также исключить рассмотрение дел судом, по которым нет подтверждения наличия события и состава преступления.
Также такие дела уже не смогут закрывать автоматически после примирения с потерпевшим.