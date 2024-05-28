Верховный суд предложил ввести предварительное дознание по делам о бытовой клевете

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовные дела по части 1 ст. 128.1 (128) УК РФ относятся к делам частного обвинения, когда пострадавший обращается в суд и поддерживает обвинение в суде, передает ТАСС.

В прошлом году рассмотрели такие дела против 352 человек, 24 из них осудили, в отношении 89 лиц дела прекратили из-за примирения сторон, 239 человек оправдали.

Новый законопроект предлагает перевести ч. 1 ст. 128.1 УК РФ в категорию дел частно-публичного обвинения. Основное бремя доказывания по таким делам предлагается переложить на правоохранителей, что позволит тщательнее исследовать обстоятельства совершения клеветы, а также исключить рассмотрение дел судом, по которым нет подтверждения наличия события и состава преступления.

Также такие дела уже не смогут закрывать автоматически после примирения с потерпевшим.