Уральский бизнесмен призвал екатеринбуржцев не лизать яйца кур ради 1 млн рублей

Уральский бизнесмен призвал екатеринбуржцев не лизать яйца кур ради компенсации в 1 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией в Екатеринбурге, они употребляли продукцию, купленную в сети магазинов «Жизньмарт», передает РИА «Новости».

Согласно проведенным исследованиям, у пациентов выявили болезни, вызываемые сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. В нескольких пробах нашли бактерии кишечной палочки.

В «Жизньмарт» указали, что факт того, что екатеринбуржцы массово отравились блюдами из их магазинов, не доказан, еда, которую ели гости, снята с продаж, отгрузки от «попавших под сомнение» производителей остановили.

Если будет установлено, что в массовых отравлениях есть вина поставщика, то каждому пострадавшему положена компенсация в 1 млн рублей, добавили там.

Зайченко заявил, что «с миллионом была совершенно идиотская идея», и пояснил, что компенсации ждут тех, на кого ссылается Роспотребнадзор, это 18 человек.

«Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», – предупредил он.

Владелец компании добавил, что Роспотребнадзор и больницы «завалены обращениями об отравлении в «Жизньмарте». Жители жалуются на еду, приготовленную несколько дней назад на фабриках, у которой «все анализы нормальные», и на ту, что употребили в апреле.

«Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей», – добавил он.

Бизнесмен привел рассказ работника компании, по словам которого один из покупателей облизывал куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить деньги.