Пашинян сообщил об экстренной посадке своего вертолета из-за погоды

Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.28 комментариев
Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.56 комментариев
Полковник Кошкин: Угнавшего для ВС России танк украинца ждет проверка
Кошкин отметил, что боец перешел на российскую сторону с боевой техникой, пригнал танк. «Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк – это все же веский довод для чего-то такого», – уточнил он, передает Lenta.Ru.
По словам эксперта, сейчас с военным будут работать следователи. Им необходимо будет изучить его документы и подтвердить историю перехода на сторону России.
«Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», – подчеркнул Кошкин.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ.
В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».
До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.
«Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», – приводит заявление Борреля ТАСС.
Глава европейсок дипломатии назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».
Ранее Департамент полиции и погранохраны МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи, которые обозначали судоходные пути на реке Нарве.
В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну, и в этом году Россия не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.
Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя
По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.
Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась
«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.
«Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.
Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».
В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».
Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.
Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды
«Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.
Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.
Зампред ЦБ Габуния рассказал о компенсации ущерба за изъятие активов России в США
Документ создал механизм, которым Россия сможет воспользоваться, если Вашингтон предпримет какие-либо действия в отношении ее активов, пояснил Габуния, передает РБК.
«Мы будем смотреть и действовать по ситуации», – отметил он. Габуния добавил, что размер компенсации ущерба будет устанавливаться комиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Накануне Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.
Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси
Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.
Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.
США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.
Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.
VK решила закрыть мессенджер ICQ
ICQ приостановит работу с 26 июня, клиентам предлагается перейти в «VK Мессенджер» или в VK «WorkSpace», передает ТАСС.
«Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов «VK Мессенджер» и VK «WorkSpace», – говорится в сообщении.
В VK пояснили, что холдинг сосредоточит усилия на развитии «VK Мессенджера» и на корпоративном решении на базе VK «WorkSpace».
Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике
«Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.
Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.
Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».
Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.
Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США
«Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.
«Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.
На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.
Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.
«Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.
«Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.
15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.
Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.
Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.
Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
Лайнер Dassault Falcon 900C (RA-09617) экс-президента Украины приземлился в гомельском аэропорту в 12.50, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Белорусский гаюн».
По данным канала, в прошлый раз самолет Януковича был замечен в Белоруссии в марте 2022 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Янукович стал лучшим президентом Украины.
Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.
Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.
В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.
Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.
Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой
«Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.
«Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.
«Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.
«К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.
«Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.
Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.
Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.
Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.
Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.