В результате израильского удара по сектору Газа погибли четыре человека

Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины

Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США

Tекст: Анастасия Куликова

«Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.

«Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.

На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.

Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.

«Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.

«Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.

Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.

Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».