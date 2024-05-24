Путин заявил о враждебности Запада в отношении России и Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Путин, вопросами безопасности всегда с коллегами с обеих сторон занимаются. «Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», – отметил он, передает ТАСС.

«Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности», – добавил глава государства.

Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.