Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
Путин заявил о враждебности Запада в отношении России и Белоруссии
Запад проявляет враждебность в отношении России и Белоруссии, однако сдержать развитие двух стран не удастся, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе.
Как указал Путин, вопросами безопасности всегда с коллегами с обеих сторон занимаются. «Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», – отметил он, передает ТАСС.
«Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности», – добавил глава государства.
Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.