Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Песков: Король Бахрейна не передавал Путину предложения по урегулированию на Украине
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным не передавал ему предложений относительно урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, лидеры не затрагивали эту тему, однако «мировоззренчески отмечалось сходство взглядов на международные дела», передает ТАСС.
Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.