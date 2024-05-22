Нефть подешевела после выхода данных API о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снизились после выхода данных API о росте запасов в США

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.00 снижается на 0,72%, достигая 82,28 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,8%, до 78,03 доллара. Причем нефть дешевеет уже третью торговую сессию, передает РИА «Новости»

Отметим, в ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 17 мая, неожиданно выросли на 2,48 млн баррелей, при том, что эксперты прогнозировали снижение на 3,1 млн баррелей. Официальные данные по запасам в США за этот период будут опубликованы управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) вечером в среду.

Кроме того, аналитики ждут заседания ОПЕК+ в начале июня, где будет определена политика в области поставок на вторую половину года. По информации Bloomberg, трейдеры в основном рассчитывают на перенос существующих ограничений.