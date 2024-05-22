В Харькове прогремели взрывы

Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.0 комментариев
Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.0 комментариев
Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?4 комментария
Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.44 комментария
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.
В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».
В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».
В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.
В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.
Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.
Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем
Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.
Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».
Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.
В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».
Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.
Источник: Группировка ВСУ на востоке Часова Яра в ДНР практически уничтожена
Как сообщил источник ТАСС, восточная часть Часова Яра находится в серой зоне, там почти не осталось группировки противника, поскольку те, кто мог, сбежали, остальных уничтожили российские бойцы.
Он добавил, что ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.
Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.
Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»
Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.
Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.
Зампредседателя комитета Рады Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Содоля преступником
Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский позволил Содолю «поставить своих»: Галушкина, Соколова, Луценко» – сделав выбор в их пользу «не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции», передает ТАСС.
Безуглая заявила, что Юрий Галушкин, который 11 мая был снят с поста командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», «провалил оборону» в Харьковской области.
Кроме того, она сообщила, что против Соколова идет уголовное расследование за его действия в предыдущие годы конфликта. Луценко Безуглая обвинила в том, что была прорвана украинская оборона у поселка Очеретино в ДНР.
Безуглая посетовала, что ни при Сырском, ни при его предшественнике на посту главкома ВСУ Валерии Залужном «ни один генерал не наказан». Она считает, что после замены главкома «ничего не изменилось», а высокопоставленные военные «всплывают» снова и снова».
Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).
Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.
В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.
Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.
В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.
Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины
По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.
Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»
По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».
«Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.
«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».
Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».
Украинский пленный: Оборонительные рубежи под Харьковом собирали из подручных средств
По его словам, в Харьковской области обороны просто нет, нет огневых точек вообще, блиндажей, российских военных встречали в полный рост, передает РИА «Новости».
Шоланки добавил, что часть, в которой он служил, прибыла на передовую вблизи границы чуть более месяца назад, при этом пограничники откапывали себе норы, чтобы не замерзнуть по ночам.
Пленный рассказал также, что украинские военные все делали своими силами, им не показывали даже карты, а проводник провел на передовую и сказал, чтобы выходили обратно сами.
Он добавил, что несколько недель они спали в неподготовленных, затопленных водой блиндажах.
Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль является преступником.
По его словам, в Харькове слышны взрывы, других подробностей он не привел, передает ТАСС.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога.
Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.
Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.
«Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.
Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».
Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.
Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».
Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.
Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.
Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии
Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.
Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.
Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.
Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки
Как говорится в сообщении, в районе Андреевки и Курдюмовки в ДНР снайперы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения обнаружили опорный пункт ВСУ, который решили штурмовать с наступлением темноты, передает РИА «Новости».
Доразведка вскрыла систему обороны и основные огневые средства противника и после подавления огневых точек десантники зашли на опорный пункт ВСУ. В Минобороны добавили, что часть украинских боевиков сдалась в плен, часть сбежала.
Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре.
Как сообщил источник ТАСС, операторы FPV-дрона ВС России подбили Очередную Bradley в окрестностях Соловьева под Авдеевкой, пострадали члены экипажа бронемашины.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат.