На выставке «Россия» открылся фестиваль «Будущее в цветах»

Цветы расположили на клумбах, подготовленных всеми экспонентами выставки – регионами, министерствами и компаниями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня у нас открылся фестиваль «Будущее в цветах», аналогов которому нет в мире. На выставке «Россия» представлены цветочные композиции министерств, крупнейших корпораций и всех 89 регионов. Каждый из них демонстрирует свой взгляд на будущее через природные и технологические особенности. Для гостей проведут множество мастер-классов и других событий. Приглашаем всех на этот невероятный праздник красоты – такого нигде еще не было и не будет», – сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

Фестиваль стартовал с массового флешмоба «Прекрасное далеко», который объединил в танце сотни гостей. Программой первого дня фестиваля запланированы совместный флористический показ общероссийской общественной организации «Сообщество Флористов России» и дизайнера цветочных коллекций Алины Дмитриевой, а также мастер-класс по созданию букетов.

Российские селекционеры расскажут об особенностях роз и сирени. Коллективы из Ленинградской, Псковской, Калининградской областей и Петербурга примут участие в турнире вокально-инструментальных ансамблей «Россия в цветах». Они исполнят песни о цветах в современной обработке.

На протяжении всего фестиваля для гостей будут проводить различные мастер-классы, лекции, показы и выступления, отметила руководитель проекта «Будущее в цветах» Алена Перевозник. «Эта невероятная красота – результат масштабной работы сотрудников выставки, представителей регионов, ведомств и компаний. Мы благодарны им за их содействие: они отнеслись к нашей инициативе чутко, доброжелательно, во всем нам помогали», – добавила она.

Фестиваль продлится до 8 июля. Специально для него на площади Промышленности построили круговую экспозицию, где представлены клумбы регионов. Кроме того, действует одноименная мастерская, где свои достижения представляют российские селекционеры – они продемонстрируют 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов и 250 сортов роз из разных уголков страны. На территории ВДНХ появились вертикальные клумбы, подготовленные госкорпорациями и другие тематические экспозиции. Всего для фестиваля на выставке используют 100 млн цветов.