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    «Русский закон» раскроет грузинских иноагентов
    Лавров обозначил условия для диалога с Западом
    США делают новый шаг для превращения космоса в зону боевых действий
    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
    Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    51 комментарий
    19 мая 2024, 08:43 • Новости дня

    Индейцы навахо пожаловались на последствия добычи урана

    Ахастин: Добыча урана в США вела к тяжелым последствиям для здоровья индейцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добыча американскими корпорациями урана на землях племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья населения, заявил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.

    По его словам, с начала добычи урана на землях племени она несла разрушительные последствия, включая загрязнение водоемов, радиацию и проблемы со здоровьем для индейцев, передает РИА «Новости».

    По словам Ахастина, последствия укрепили приверженность навахо приоритету сохранения жизни и окружающей среды.

    Навахо – крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тыс. квадратных километров, расположенных в четырех штатах. Число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тыс.

    Ранее перуанские индейцы перехватили судно с туристами, привлекая внимание властей к разливу нефти.

    18 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев

    Экс-премьер Киргизии Кулов: Киргизии удалось избежать нового политического противостояния

    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Стычка между иностранными студентами и жителями Бишкека могла перерасти в политическое противостояние по вине провокаторов, но силы правопорядка не позволили им использовать эту ситуацию против власти, сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Накануне участники стихийного митинга в Бишкеке потребовали правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку.

    «В месте, где произошла первая стычка, собирается молодежь. Понятно, что молодая кровь, разные культуры и в этом я не вижу никакой политики. От таких конфликтов никуда не денешься. Но там оказались провокаторы, то есть кому-то захотелось использовать эту ситуацию для расширения конфликта, чтобы он перерос в политическое противостояние. Но силы правопорядка сработали эффективно, выявили провокаторов и не позволили им использовать эту ситуацию против власти», – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.

    Собеседник пояснил, что конфликт местной молодежи возник со студентами из Пакистана и Индии. Местная пресса называет их исключительно «иностранцами» без уточнения этнической принадлежности. «СМИ пишут, что накануне на митинг в Бишкеке вышла тысяча человек, но самом деле большинство – это сотрудники в штатском, которых подняли по тревоге, а митингующих было около 300. Не было никаких жертв. Около 30 человек получили легкие телесные повреждения в обоюдных драках», – добавил экс-премьер.

    Однако силам правопорядка успокаиваться нельзя, чтобы ситуация не переросла в бесконтрольное развитие событий, подчеркивает Кулов. Он пояснил, что основная масса – до 80% – приезжающих в Киргизию граждан Пакистана и Индии – это студенты. «У нас в стране есть несколько вузов, где преобладают с основном студенты из Пакистана и Индии. В Киргизии дешевле получить образование, прежде всего медицинское», – отметил Кулов.

    Собравшиеся на митинге в Бишкеке выражали недовольство тем, что в Киргизии стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан. Как пояснил спикер, некоторые студенты учатся недобросовестно, начинают работать в курьерской службе, в подпольных швейных цехах и на других должностях. Таким образом они постоянно на виду, что вызывает недовольство местных жителей. «Силовики стали жестко работать в этом направлении и в последнее время было выявлено много таких фактов. Я думаю, что работа в этом направлении будет только усилена», – уверен Кулов.

    В Бишкеке в ночь на субботу прошли акции протеста с требованием правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку в одном из хостелов столицы. По данным Минздрава Киргизии, пострадали 29 человек, в больнице находятся два пациента с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». По данным главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, в митинге участвовало от 200 до 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Собравшиеся, по его словам, в основном выражали недовольство тем, что в республике стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан.

    Правительство решительно осудило попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве, а ГУВД Бишкека провело экстренное совещание по поводу ночных беспорядков. Начальникам служб поручено ежедневно мониторить ситуацию в столице и проводить «комплексную работу с иностранцами». Посольства Индии и Пакистана рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без необходимости.

    Конфликт, который привел к стихийному митингу, произошел в начале недели в хостеле в районе проспекта Чуй в Бишкеке. По данным сайта 24kg, иностранцы избили нескольких местных жителей, после чего более сотни человек решили отомстить. Во время стихийной акции протеста люди начали перекрывать движение автомобилей. К митингующим вышел начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев, которому удалось успокоить митингующих. Собравшиеся согласились открыть дорогу и разойтись. В сети уже появились кадры с задержанными иностранцами, которые раскаялись в содеянном и принесли свои извинения.

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    18 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада

    Лавров: Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается

    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    По его словам, особое рвение в антироссийской риторике наблюдаются у европейских соседей. Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, главы диломатии ЕС Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но не с позиции силы «собственной исключительности», а только при уважении интересов друг друга. По его словам, диалог должен  быть во «всей полноте проблем», которые существуют в сегодняшнем мире.

    Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    18 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Генерал ВСУ Кривонос: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники, которые заявляли о крепкой обороне украинских войск в Харьковской области, подставили президента страны Владимира Зеленского, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».

    По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    18 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Суд назвал «безнравственным» перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области по иску ФНС признал перевод структурой IKEA 12,9 млрд рублей за границу «противной основам правопорядка или нравственности».

    Отмечается, что подмосковный суд принял редкое для судебной практики решение, признав сделку структуры IKEA на 12,9 млрд рублей «противной основам правопорядка или нравственности», передает «Коммерсант».

    Эксперты опасаются, что данное решение может стать опасным прецедентом для других компаний.

    Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей. В марте имущество IKEA было арестовано в Подмосковье.

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    19 мая 2024, 00:39 • Новости дня
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы

    Иноагент Ходорковский предсказал потерю Харькова и Одессы и переход к партизанской войне на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В соцсетях распространилось видео, на котором покинувший страну бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом в РФ, предупреждает немецкую аудиторию в Берлине, что с учетом сложившейся военной и экономической ситуации Украина и Запад фактически уже проиграли «войну с Россией».

    «К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнаджность ситуации», – заявил Ходорковский на конференции в Берлине.

    Он добавил что при нынешнем раскладе сил Украина к концу 2024 года потеряет Харьков, а к середине 2025 года – Одессу. Перед тем, как озвучить прогноз, он попросил «своих украинских друзей» «закрыть уши».

    В такой ситуации Ходорковский предлагает немецким властям ужесточить санкционный режим против России, усилить пропаганду против российских властей и начать «перевод оборонной промышленности Германии на военные рельсы».

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подала иск к иноагенту и бизнесмену Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В суде не раскрыли исковые требования надзорного ведомства.

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    18 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

    Один из лучших летчиков ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.

    Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, был начальником штаба и первым заместитель командира авиационной эскадрильи. Погиб в ходе воздушного боя: Су-27, которым управлял летчик, был подбит российским истребителем, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    В марте российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

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    18 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16, заявил в интервью AFP украинский президент Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.

    Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.

    Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».

    Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.

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    18 мая 2024, 16:05 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по безопасности

    Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

    «Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», – цитирует ТАСС Лаврова.

    Министр подчеркнул, что визит Путина в Китай подтвердил, что российско-китайские отношения превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

    Союз Москвы и Китая играет ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии, сказал министр.

    Ранее в Белом доме заявили, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином.

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    18 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    В горящем цехе в Петербурге обрушилась крыша

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в цехе для хранения полиэтилена в Приморском районе Петербурга выросла до 600 кв. метров, произошло обрушение крыши, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

    Площадь обрушения кровли составила 400 кв. метров, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в цехе с полиэтиленом в Петербурге произошел пожар площадью 400 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

    Коментарии (16)
    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

    Коментарии (16)
    18 мая 2024, 17:27 • Новости дня
    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России

    Против запустившего над Рейхстагом в Берлине беспилотник с флагом России возбудили дело

    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Украины запустил на 9 мая над Рейхстагом беспилотник с флагом России, информацию об этом опубликовали только спустя несколько дней, возбуждено уголовное дело, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

    Издание пишет, что к дрону были прикреплены российский флаг и четыре георгиевские ленточки, управлял беспилотником уроженец Украины Иван Т.

    Полиция Берлина начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении, флаг, ленточки и дрон отобрали, передает РИА «Новости»..

    Ранее полиция в Берлине не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем.

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    18 мая 2024, 19:26 • Новости дня
    WP: Запад недооценил военную и экономическую составляющую России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сумела сохранить стабильность экономики и армии, несмотря на ожидания Запада, пишет американская газета Washington Post в редакционной статье.

    Прошлогоднее контрнаступление украинских войск потерпело крах, а Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном плане, отмечается в статье WP, передает РИА «Новости».

    С начала спецоперации США и Европа оказывали поддержку Украине, вводя санкции против России и поставляя вооружение ВСУ для «продолжительной войны», указывает издание. Однако, согласно статье, санкции не смогли обрушить российскую экономику, а Украина, напротив, ослабла, пытаясь «оправиться от шестимесячного перерыва в поставках американского оружия».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия вопреки санкциям остается крупнейшей экономикой Европы.

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    18 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

    Песков рассказал о подготовке визита Путина в КНДР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подготовка к поездке президента России Владимира Путина в КНДР «идет своим ходом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Подготовка визита ведется своим ходом», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    В январе в Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем. Недавно российский лидер посетил с госвизитом Китай.

    Коментарии (16)
    18 мая 2024, 17:13 • Новости дня
    Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

    Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

    Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах, который был принят парламентом страны в третьем, окончательном чтении во вторник.

    «Я наложила вето на «русский» закон», – сказала Зурабишвили на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».

    Ранее ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

    Коментарии (33)
    18 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о значении освобождения Старицы

    Депутат Водолацкий: Взятие Старицы позволило перекрыть поставки боеприпасов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятие села Старица в Харьковской области позволило российским силам полностью перекрыть поставки боеприпасов и резервов украинским войскам в Волчанск, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Кроме того, освобождение Старицы позволит развить наступление на населенные пункты, из которых, согласно оперативным данным, украинская армия обстреливает Белгородскую область, сообщил Водолацкий, передает ТАСС.

    Взятие Старицы позволит «максимально снизить», а в будущем «снять проблему обстрелов» Белгородской области, подчеркнул депутат.

    В субботу Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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