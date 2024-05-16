В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии за покровительство местному ЧОП
Правоохранители задержали заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы челябинского управления Росгвардии по делу о покровительстве ЧОПу, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Согласно версии следствия, сотрудники ведомства привлекли фиктивного директора ЧОПа к административной ответственности, освободив от ответственности фактического директора из личной заинтересованности, говорится на сайте ведомства.
Также замначальника с 2021 по 2024 год получил от директора охранной организации не менее 600 тыс. рублей за непроведение проверок, непривлечение к административной ответственности и «общее покровительство», указали в СК.
Дела завели в отношении замначальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области, их подозревают в превышении должностных полномочий.
Также в отношении заместителя начальника отдела завели дело по статье «Получение взятки». Все фигуранты задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений.
Преступления выявлены региональным управлением ФСБ, ведомство осуществляет оперативное сопровождение по уголовным делам.