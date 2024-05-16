В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии за покровительство местному ЧОП

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, сотрудники ведомства привлекли фиктивного директора ЧОПа к административной ответственности, освободив от ответственности фактического директора из личной заинтересованности, говорится на сайте ведомства.

Также замначальника с 2021 по 2024 год получил от директора охранной организации не менее 600 тыс. рублей за непроведение проверок, непривлечение к административной ответственности и «общее покровительство», указали в СК.

Дела завели в отношении замначальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области, их подозревают в превышении должностных полномочий.

Также в отношении заместителя начальника отдела завели дело по статье «Получение взятки». Все фигуранты задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений.

Преступления выявлены региональным управлением ФСБ, ведомство осуществляет оперативное сопровождение по уголовным делам.