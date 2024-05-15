Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
Путин запретил иноагентам избираться на выборах
Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидатов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления, передает ТАСС.
Согласно новым нормам, зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Так, если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление Минюста об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.