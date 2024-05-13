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«Аэрофлот» назвал дату открытия рейсов в Элисту из Москвы
«Аэрофлот» назначил первый рейс в Элисту из Москвы на 16 июня
Рейсы в столицу Калмыкии начнутся с середины июня, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» в понедельник, 13 мая.
Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Элисту откроются с 16 июня, продажа билетов уже открыта, сообщил авиаперевозчик, передает ТАСС.
Аэропорт Элисты находился в закрытом состоянии с начала специальной военной операции, его решили открыть этой весной, Росавиация заявляла о полноценном возобновлении работы воздушной гавани с 28 мая.