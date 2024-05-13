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Афганистан лишен права голоса в ООН за неуплату взносов
Афганистан лишен права голоса в Генеральной ассамблее ООН из-за неуплаты взносов. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на слова поверенного в делах Афганистана при ООН Насира Ахмада Фаика.
Фаик пояснил, что афганская миссия не платила взносы в размере около 200 тыс. долларов в год уже более трех лет. Ранее эти средства поступали от республиканского МИД, но талибы не намерены их предоставлять, пока в ООН не будет представлен их представитель, передает «Sputnik Афганистан».
Ранее сообщалось, что Россия собирается поддержать проект резолюции в Генассамблее (ГА) ООН с рекомендацией к Совбезу (СБ) вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве члена организации.