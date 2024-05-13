ЕС продлил на год приостановку пошлин и квот на товары из Молдавии

«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.3 комментария
«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.3 комментария
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Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий
Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».
Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».
Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.
В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.
С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).
Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины
Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.
Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
Шойгу поручено возглавить работу ФСВТС
Песков отметил, что Шойгу «будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК». Он продолжит деятельность в сфере, которая ему хорошо известна изнутри. Шойгу будет работать «вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Кроме того, Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны, она будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.
Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
В своем Telegram-канале Зарубин указал, что видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главой государства работы правительства.
Также он рассказал, что Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций. При этом министр отметил, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким, если посмотреть на тот объем санкций, который был введен против России.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.
«Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.
Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.
Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».
По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.
Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла
По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».
Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».
Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.
Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности послать военных на Украину. Джонсон чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон заявил, что российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы.
На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов
На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.
Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.
По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.
Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.
Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.
Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.
Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.
Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска
Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.
Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.
Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
В частности, эту новость на первых полосах напечатали ведущие британские издания Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times. Также на первую полосу новость вынес телеканал Sky News, передает РИА «Новости».
Кроме того, в число главных новостей предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России включили американские телеканалы NBC и CNN, польские издания Rzeczpospolita и Onet.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.