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Суд в Москве запретил объявления о наборе моделей и актеров лишь славянской внешности
Суд в Москве запретил объявления о наборе фотомоделей и актеров лишь славянской внешности
Солнцевский суд Москвы запретил публиковать на ряде интернет-ресурсов объявления о привлечении на кастинг только фотомоделей и актеров, имеющих славянскую внешность, сообщили в пресс-службе суда.
Как говорится в сообщении Солнцевский районный суда Москвы признал объявления о вакансиях, требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещенными к распространению, передает ТАСС.
Суд установил, что такие объявления являются незаконными, а действия лиц, разместивших данную информацию, являются противоправными и уголовно наказуемыми. В суде подчеркнули, что информация, размещенная на ряде доменных имен, запрещена к распространению на территории России. Там добавили, что на этих ресурсах были опубликованы объявления о наборе актеров и фотомоделей, имеющих исключительно славянскую внешность, при этом в настоящее время по этим ссылкам большинство объявлений удалены.