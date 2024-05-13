Суд в Москве запретил объявления о наборе моделей и актеров лишь славянской внешности

Суд в Москве запретил объявления о наборе фотомоделей и актеров лишь славянской внешности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Солнцевский районный суда Москвы признал объявления о вакансиях, требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещенными к распространению, передает ТАСС.

Суд установил, что такие объявления являются незаконными, а действия лиц, разместивших данную информацию, являются противоправными и уголовно наказуемыми. В суде подчеркнули, что информация, размещенная на ряде доменных имен, запрещена к распространению на территории России. Там добавили, что на этих ресурсах были опубликованы объявления о наборе актеров и фотомоделей, имеющих исключительно славянскую внешность, при этом в настоящее время по этим ссылкам большинство объявлений удалены.