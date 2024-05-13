Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Володин предложил отменить мораторий на проверки точек продаж вейпов
Мораторий на проверки бизнеса не следует распространять на пункты продажи вейпов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Продающие вейпы сети начали прикрываться запретом на проверки бизнеса, но этот вопрос касается жизни детей и их здоровья, указал спикер Госдумы, передает ТАСС.
В таких случаях необходимо делать корректировки, отметил он.
Похожие проблемы есть с проверками точек продаж алкоголя в жилых домах.
Ранее в Госдуме группа депутатов предложила законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов.