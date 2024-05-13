Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за утро
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за утро
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту закрыт второй раз за день, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Как говорится в сообщении, движение по Крымскому мосту временно перекрыто, передает РИА «Новости».
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано допустил нанесение Украиной удара по Крымскому мосту якобы в рамках «права на самозащиту».