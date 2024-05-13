Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела в селе Черемошное разрушены жилой дом, баня и гараж. Он рассказал, что три человека, «которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами». Всего повреждены пять частных жилых домовладений и три машины.
Позднее он сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе снова объявлена ракетная опасность.
Напомним, в результате обстрелов Белгорода, которые произошли в воскресенье, погибли 17 человек (14 – в результате частичного обрушения жилого дома).