Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

Tекст: Антон Антонов

Гладков сообщил в Telegram, что в результате украинского обстрела в селе Черемошное разрушены жилой дом, баня и гараж. Он рассказал, что три человека, «которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами». Всего повреждены пять частных жилых домовладений и три машины.

Позднее он сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе снова объявлена ракетная опасность.

Напомним, в результате обстрелов Белгорода, которые произошли в воскресенье, погибли 17 человек (14 – в результате частичного обрушения жилого дома).