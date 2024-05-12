14 семей одержали победу в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Дальневосточном федеральном округе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, результаты конкурсных соревнований, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные итворческие задания, стали известны 12 мая.

«Поздравляю тех, кто получил заветную путевку в финал. За эти три дня команды показали, какие они дружные, творческие, спортивные, узнали много нового друг о друге и даже открыли новые способности в себе и членах своей семьи», – отметила генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»Оксана Ачкасова.

Всего в полуфинале победили по две команды из Амурской области, из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, по одной команде из Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и одна из Чукотского автономного округа.

Средний возраст детей-финалистов – 13 лет, родителей 43 года, бабушек и дедушек – 67 лет. Самому юному победителю полуфинала 6 лет, самому взрослому – 80.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. По традиции прошла встреча с известным артистом – актером кино и телевидения, телеведущим, капитаном команды КВН «МаксимуМ» Михаилом Башкатовым, который рассказал о своем опыте воспитания детей и объяснил, почему для каждой семьи важны традиции.

Заместитель проректора по научно-исследовательской работе Института современной психологии и родологии» Елена Гейнц провела мастер-класс по созданию семейной летописи. Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами – пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах.

Партнеры конкурса предлагали семьям различные мастер-классы и развлечения. Академия ПСБ провела интерактивную квест-игру по финансовой грамотности. Платформа ДОБРО.РФ традиционно вручила приз семье, победившей в спецноминации «Добро – это у нас семейное»: это команда Китаевых, Хозеевых из Бурятии. Самая большая электронная библиотека ООО «Литрес» вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на 1 месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил различные сувениры и промокоды.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.