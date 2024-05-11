На выставке «Россия» отпраздновали десятилетие Донецкой народной республики

На мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

«Десять лет назад мы могли только мечтать о том, чтобы встречать первый круглый юбилей Донецкой Народной Республики вместе со всей страной на главной выставке России. Сегодня это стало реальностью. Спасибо всем, кто разделяет с нами историческую ценность этого дня. Источником силы для наших людей все эти непростые годы было и остается стойкое осознание, что мы стоим за нашу родную землю, за свободное будущее наших детей, за традиционные ценности и подлинную историю. Каждый день каждый житель Донбасса готов за это бороться, и бороться до победного. Мы обязательно одолеем врага и возродим регион, сделаем республику крепкой и процветающей. И уже сейчас, когда передовая еще близко, с огромной поддержкой всей страны мы уверено идем по пути развития», – подчеркнул Пушилин.

Участники концертной программы яркими номерами рассказали зрителям об истории и культуре Донбасса, пути становления и развития республики, гордости жителей региона за свершения предков и подвиги соотечественников, надежде на мир, добро и справедливость.

По словам Файзуллина, сегодня самое главное – это восстановить мирную жизнь, Минстрой отрабатывает вопросы восстановления жилья, социально-культурных объектов, школ, детсадов, парков, скверов, формирования комфортной городской среды.

«Восстановим мир, восстановим все объекты, которые разрушены, и построим новые. И построим, конечно, новую жизнь, благодаря именно тем людям, которые сумели победить», – отметил министр.

В концертной программе, приняли участие ведущие исполнители и творческие коллективы региона: Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», солисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна и Донецкой государственной академической филармонии, артисты Донецкого государственного академического театра оперы и балета.

«Низкий поклон людям, которые живут на донецкой земле. Как сказал наш президент Владимир Путин: «Вместе победим!» – сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

В праздничном концерте «Отцовский край – родной Донбасс» прозвучали вокальные, инструментальные и хореографические композиции советских, российских и современных авторов, в том числе уроженцев Донбасса.