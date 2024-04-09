Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского

Помощник Жириновского прочитал в телеэфире последнюю написанную основателем ЛДПР записку с предсказанием политика

Tекст: Ольга Иванова

Записку прочитал Сергей Воронин, работавший помощником у основателя ЛДПР. По его словам, Жириновский эту записку передал ему 28 января 2022 года. После этого политик попал в больницу, где и скончался.



«Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум – и государство США перестанет существовать. Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги «Поминки по Америке», – такой текст содержится в записке Жириновского, передает StarHIT.

Ранее в свете обострившейся ситуации в Приднестровье в Сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

