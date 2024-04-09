Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
МВД установило личность предполагаемого преступника, который совершил нападение на сотрудников полиции в городе Щелково в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – сообщила Волк, передает РИА «Новости».
Она призвала соблюдать осторожность, поскольку подозреваемый может быть вооружен, избегать диалога с ним и не пытаться самостоятельно задержать мужчину.
Напомним, нападение на группу полицейских было совершено в воскресенье. Один из стражей порядка погиб, другой получил тяжелые ранения.