Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Путин пообещал поддержать Хабирова на предстоящих выборах в регионе
Президент России Владимир Путин ответил, что сделает все, чтобы поддержать главу Башкирии Радия Хабирова на предстоящих выборах в регионе, однако окончательный выбор будет за людьми.
«В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин посоветовал Хабирову напрямую работать с гражданами и уделять внимание получению обратной связи.
«Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать», – сказал президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Хабиров во вторник доложит Путину о положении дел в республике.