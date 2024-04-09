Путин пообещал поддержать Хабирова на предстоящих выборах в регионе

Tекст: Елизавета Шишкова

«В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин посоветовал Хабирову напрямую работать с гражданами и уделять внимание получению обратной связи.

«Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать», – сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Хабиров во вторник доложит Путину о положении дел в республике.