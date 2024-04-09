Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.3 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Башкирии Хабировым
Президент Владимир Путин во вторник запланировал встречу с руководителем Башкирии Радием Хабировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У Путина на вторник запланировано несколько рабочих встреч и совещаний в Кремле. С докладом у него выступит глава Башкирии Хабиров, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава региона доложит о положении дел в республике, заключил представитель Кремля.