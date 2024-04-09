  • Новость часаДиректор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

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    9 апреля 2024, 12:55 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Башкирии Хабировым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник запланировал встречу с руководителем Башкирии Радием Хабировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина на вторник запланировано несколько рабочих встреч и совещаний в Кремле. С докладом у него выступит глава Башкирии Хабиров, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава региона доложит о положении дел в республике, заключил представитель Кремля.

    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

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    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

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    8 апреля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»

    Путин рекомендовал проводить в регионах России конкурсы «А ну-ка, девушки!»

    Путин рекомендовал проводить в регионах конкурсы «А ну-ка, девушки!»
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рекомендовал по примеру «Уралвагонзавода» проводить в регионах страны корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!».

    «Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!» – передает ТАСС текст перечня поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

    Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, доклад президент ожидает до 1 ноября 2024 года.

    Также Путин поручил проработать учреждение государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий.

    «Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», – говорится в документе.

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    8 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Путин поручил сформировать список земельных участков для ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Ольга Никитина

    Правительство России должно до 1 июля сформировать перечень земельных участков, которые нужны для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

    Кабмину поручено «обеспечить формирование перечня земельных участков, необходимых для реализации проекта», а также «принять решение об их использовании в этих целях», сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Также Путин поручил построить необходимую инфраструктуру на территориях, по которым пройдет ВСМ Москва – Петербург. Поручение адресовано правительству России совместно с властями причастных регионов.

    «Рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих при реализации проекта по строительству этой магистрали сохранение уровня транспортной связанности в пределах территорий субъектов РФ», – говорится в опубликованном перечне поручений.

    Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 июля и далее ежегодно.

    Ранее Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург изменит стиль жизни.

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    8 апреля 2024, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить опоздание строительства судов по «квотам под киль»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал проанализировать и исправить ситуацию с опозданием сдачи рыболовецких судов, строящихся по так называемым квотам под киль. Доклады главе государства представил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Президент отметил, что из-за санкций строительство идет с отставанием от графика. «Они (рыбаки – прим. ВЗГЛЯД) приобрели квоты, заплатили за них, а суда вовремя построены не были, объективно говоря, по независящим от них причинам», – передает слова Путина ТАСС.

    По словам Шестакова, Росрыболовство намерено продлить срок действия квот и строительства судов с пяти до семи лет.

    Путин поручил провести анализ ситуации, а решение принимать, исходя из этого независимого и профессионального анализа.

    Программа «квот под киль» предполагает передачу 20% квот с каждого судна на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Данная мера была введена по инициативе президента в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарело.

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    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

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    7 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин поручил главе МВД следить за порядком в зонах паводков

    Путин поручил главе МВД следить за паводками в Курганской и Тюменской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка и имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления, а также в Курганской и Тюменской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

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    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

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    8 апреля 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в ряде регионов

    Путин поручил обсудить семейную ипотеку на «вторичке» в регионах, где строят мало жилья

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о предоставлении льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья.

    «Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», – говорится в перечне поручений, текст которых опубликован на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин рекомендовал регионам обеспечивать всеми необходимыми коммуникациями участки, выдаваемые многодетным семьям. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечивать необходимыми объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, предоставленные многодетным семьям», – говорится в документе.

    Первый доклад по этой теме Путин ждет до 30 июня, далее – раз в полгода.

    Кроме того, Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

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    8 апреля 2024, 12:52 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Росрыболовства

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Росрыболовства Шестаковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на понедельник запланировал встречу с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент намерен провести рабочую встречу с Шестаковым в Кремле, встречи с главой этого ведомства проводятся регулярно, оно является одним из важнейших для экономики, сказал Песков, передает ТАСС.

    На докладах Шестаков рассказывает Путину в том числе о поставках рыбы на внутренний рынок. Доклад в понедельник также будет посвящен этой теме, заключил представитель Кремля.

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    8 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов посещать Оренбургскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин пока не намерен посещать Оренбургскую область, но он следит за ситуацией с паводком в регионе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос об оценке работы МЧС и региональных властей на местах паводков, представитель Кремля пояснил, что пока «не время ставить оценки». По его мнению, критические паводки, вероятно, еще «не достигли своего пика», а ситуация «продолжает развиваться».

    Ранее Путин поручил правительству создать комиссию под руководством главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

    Также МЧС направило в Тюменскую область тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов.

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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым по ситуации с паводками, сообщили в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о ситуации с паводками, передает ТАСС.

    Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, задействованных в оказании помощи населению.

    Ранее сообщалось, что власти Тюменской области эвакуируют жителей из-за угрозы затопления. МЧС России направит в регион тяжелую авиацию для помощи в эвакуации и доставке грузов.

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    9 апреля 2024, 12:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили паводки в приграничных регионах. сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.

    Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.

    В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

    Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.

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    9 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин назначил Виктора Васильева постпредом при ОДКБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева на должность постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Другим своим указом глава государства освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    Ранее Путин сменил постоянного постпреда РФ при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.

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    9 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Вопрос паводка находится в центре внимания Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центре внимания президента Владимира Путина остается вопрос паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента – [он] продолжает регулярно получать информацию», – цитирует Пескова ТАСС.

    Вместе с тем глава государства пока не планирует поездки в регионы, но через некоторое время ситуация может измениться, сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном посещении президентом пострадавшей от паводков Оренбургской области.

    В этом регионе ведется «напряженнейшая работа с населением», отметил он.

    Песков подтвердил, что в Кремле видели видео общения губернатора области Дениса Паслера, где тот попросил убрать телефоны и не снимать встречу.

    Муниципальное, районное и региональное руководство в Оренбургской области «находится в прямом контакте с населением», контакты осуществляются «в достаточно сложных условиях», но населению «оказывается вся необходимая помощь», заключил он.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что необходимо максимально снизить последствия паводка и спасти жителей.

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