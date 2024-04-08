  • Новость часаСША и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается, как проколотый шарик

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Они бежали в том числе для того, чтобы разлет им не повредил. Но этот, казалось бы, запрограммированный сценарий все никак не реализуется.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    8 апреля 2024, 22:57 • Новости дня

    США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на западе Йемена.

    В результате обстрела пострадал один мирный житель, передает ТАСС со ссылкой на принадлежащее хуситам агентство Saba.

    Отмечается, что атаке подверглась территория провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря.

    Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Напомним, после обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» атаковало десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов США сформировали международную коалицию для обеспечения свободы навигации в Красном море. В рамках операции Prosperity Guardian вооруженные силы Великобритании и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.


    6 апреля 2024, 14:21 • Новости дня
    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В Минфине США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России

    В США заявили Китаю о «серьезных последствиях» за помощь России
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной, заявила в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

    По ее словам, китайские компании не должны оказывать материальную поддержку российской спецоперации, включая помощь российской оборонно-промышленной базе, передает «Коммерсант».

    Ранее в администрации США не исключили поставок Китаем оружия России. В ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

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    6 апреля 2024, 03:49 • Новости дня
    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле

    «Исламское сопротивление в Ираке» заявило об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе

    Шиитские группировки заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Израиле
    @ Baz Ratner/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе атакованы с использованием беспилотников, сообщило «Исламское сопротивление в Ираке».

    Входящие в «сопротивление» шиитские группировки заявили, что будут продолжать нападения для поддержки сектора Газа и в качестве ответа на «оккупацию» со стороны Израиля, который осуществляет «массовые убийства безоружных палестинских мирных жителей», передает РИА «Новости».

    В конце марта правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    6 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Байден пригрозил Нетаньяху потерей Израилем поддержки со стороны США

    Байден в разговоре с Нетаньяху не исключил утраты Израилем поддержки со стороны США из-за ситуации в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что еврейское государство из-за своих действий в секторе Газа может лишиться поддержки со стороны США.

    Источники Axios назвали разговор Байдена с Нетаньяху «самым жестким как по тону, так и по содержанию» с момента обострения ситуации в регионе. Источники не объяснили, будет ли утрата американской поддержки означать прекращение военных поставок Израилю. По их словам, Байден потребовал прекращения огня в Газе и доставки в анклав гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    Израильский чиновник высокого ранга заявил, что Байден не стал увязывать прекращение огня с освобождением заложников, как делал раньше. Это вызвало удивление израильской стороны. Американский чиновник сказал, что «сделка по освобождению заложников должна включать прекращение огня, и это должно произойти немедленно».

    Напомним, в ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины. В телефонном разговоре с Нетаньяху Байден заявил о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий.

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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

    Коментарии (3)
    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

    Коментарии (9)
    6 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Машина протаранила толпу протестующих в центре Тель-Авива

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Тель-Авива, где проходила акция протеста против правительства Израиля, автомобиль протаранил толпу, сообщают информационные агентства.

    Пострадали три человека: двое получили легкие травмы, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель после того, как въехал в толпу, продолжил движение. Автомобиль был остановлен полицией через несколько минут после инцидента, передает РИА «Новости».

    Акция протеста была санкционированной. Когда автомобиль въехал в ряды протестующих, она уже подошла к концу, а участники по проезжей части расходилась с места проведения митинга, блокируя при этом движение.


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    6 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Киев подтвердил нежелание США и Германии приглашать Украину в НАТО

    Вице-премьер Украины Стефанишина пожаловалась на нежелание США и Германии приглашать Киев в НАТО

    Киев подтвердил нежелание США и Германии приглашать Украину в НАТО
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Германия против приглашения Украины в НАТО, поскольку «это уже не просто разговор, а реальное решение», заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    Стефанишина пояснила, что «формат приглашения» был предложен Киевом в качестве «юридической гарантии вступления в НАТО». По ее словам, «оно есть в повестке дня», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как утверждает Стефанишина, «все союзники поддерживают это решение, кроме двух». После того, как данная «информация стала публичной», США и Германия начали «обращать внимание на других скептических союзников», например, Венгрию и Словакию. Однако, по словам Стефанишиной, «ключевым» является мнение США и Германии.

    Напомним, СМИ сообщили, что НАТО на саммите в июле не станет приглашать Украину вступить в организацию, поскольку против выступили Германия и США.

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    7 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    В Белом доме не увидели свидетельств нарушений Израилем гуманитарного права

    Tекст: Ольга Иванова

    США все еще не видят свидетельств того, что Израиль нарушает международное гуманитарное право в секторе Газа, заявил в интервью телеканалу CBS координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Также Кирби подчеркнул, что власти США «всерьез относятся» к действиям израильских военных в отношении мирного населения и работников гуманитарных организаций, передает РИА «Новости».

    Ранее США потребовали от Израиля подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа.

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    6 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    Посольство: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса

    Посольство России: США прикрываются русофобскими лозунгами для милитаризации космоса

    Tекст: Вера Басилая

    США используют русофобские лозунги, чтобы оправдать свои планы по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне.

    Дипломаты прокомментировали заявления Пентагона о российско-китайской инициативе по неразмещению оружия в космическом пространстве.

    В дипмиссии напомнили, что именно США при поддержке союзников блокируют разработку международного документа по этой проблеме. Россия и Китай, напротив, предлагают запретить размещение оружия в космосе, чтобы предотвратить его превращение в арену вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    Посольство считает, что информационные манипуляции Пентагона – это попытка оправдать планы США по милитаризации космоса.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сформирует позицию по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе.

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    6 апреля 2024, 16:00 • Новости дня
    Сирийские средства ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска, сирийские ПВО отразили атаку, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

    Сообщается, что удар был нанесен 6 апреля ночью по окрестностям Дамаска. Данных о пострадавших нет, передает ТАСС.

    В конце марта Израиль нанес ракетные удары по Сирии со стороны оккупированных Голанских высот.

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    7 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    «Хезболла» выпустила десятки ракет по израильской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» атаковали с помощью десятков ракет базы израильских ВС в районе Голанских высот, говорится в заявлении военно-информационной службы формирования.

    Как говорится в сообщении, «Хезболла» обстреляла штаб командования сил ПВО и ПРО Армии Израиля и ракетно-артиллерийскую базу в ответ на вражеские атаки в районе Бекаа в Ливане, передает ТАСС.

    Ранее Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в ответ на обстрелы из Ливана.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Нетаньяху исключил прекращение огня в секторе Газа без возвращения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не препятствует сделке по прекращению огня в секторе Газа, но без освобождения заложников прекращения огня не будет, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

    Он также приветствовал тот факт, что администрация американского президента дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, стороной, препятствующей заключению сделки, является палестинское движение ХАМАС, а не Израиль.

    Ранее палестинское движение ХАМАС отвергло условия, выдвинутые Тель-Авивом для возвращения беженцев в северную часть сектора Газа.

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