  • Новость часаАвтомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Школьные расстрелы опровергают миф о «счастливой Финляндии»
    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    Домогаров опроверг слухи о завершении карьеры
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    СК выявил связь между напавшими на «Крокус» и украинскими спецслужбами
    Додик решил участвовать в форуме по безопасности в Петербурге
    Украинский дрон сбит над территорией ЗАЭС
    Украинским спортсменам запретили пожимать руки россиянам на Олимпиаде
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается, как проколотый шарик

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Они бежали в том числе для того, чтобы разлет им не повредил. Но этот, казалось бы, запрограммированный сценарий все никак не реализуется.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

    0 комментариев
    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня

    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково

    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

    8 апреля 2024, 02:44 • Новости дня
    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора

    ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанные за нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске назвали имя своего координатора.

    «Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.

    Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.

    «Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.

    По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».

    Коментарии (41)
    8 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.

    Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.

    Коментарии (20)
    8 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    Стало известно о создании в России огнеметной системы «Дракон»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Ростех» ведёт разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    «Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», – заявил Оздоев ТАСС

    По его словам, уже создана первая опытная машина.

    Ранее Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») подал заявку на регистрацию товарного знака ТОС-3 «Дракон».

    Отмечается, что сейчас в зоне СВО применяются «Солнцепек» и «Тосочка» – хорошо зарекомендовавшие себя огнеметные системы.

    Ранее сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

    Новая система ориентирования позволяет существенно сократить время пребывания ТОС на боевой позициию

    Коментарии (14)
    8 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией

    МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предостерегла США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Она подчеркнула, что Пекин и Москва будут и дальше развивать сотрудничество в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимного уважения и равноправия, передает ТАСС.

    Так Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.

    Коментарии (21)
    8 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    @ Скриншот из видео/СК РФ

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сотрудники МВД, скорее всего, столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к внезапному задержанию преступником, в связи с чем неожиданно для себя пришли к провалу операции по его поимке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя проведение оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика в Подмосковье двумя сотрудниками правоохранительных органов.

    «Нам все еще не до конца ясно, зачем два сотрудника полиции пошли на задержание. Могу предположить, что они патрулировали местность или получили команду отработать сигнал – проверить данное место. Для подобных действий вполне достаточно двух полицейских. Сомневаюсь, что в изначальном приказе значилось задержание наркосбытчика. Данная операция выглядит как внезапная», – считает Ворожцов.

    Он подчеркивает, что в ряде случаев задержание может происходить в зависимости от сложившейся ситуации, без заранее подготовленной операции. Например, по факту преступления. Иногда наряду патрульно-постовой службы удается в день задержать 3–5 преступников.

    Возможно, сотрудникам МВД дали задание проверить определенное место на предмет закладок. В ходе патрулирования обнаружились наркотические вещества, за которыми сразу пришел наркокурьер, которого тут же решили задержать, но не вышло. О наличии оружия у нападающего, вероятнее всего, стражам порядка не было известно. «Очевидно, в данной ситуации они столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к такому действию преступником», – полагает собеседник.

    «Если речь идет о силовой операции по задержанию возможно вооруженного преступника, то тут изначально другой план действий. Во-первых, операция осуществляется целой группой, сам план заранее утверждают, все сотрудники действуют строго по нему. Такой операцией руководил бы не старший прапорщик, как в данном случае, а как минимум начальник одного из оперативных подразделений с 20-летним стажем работы», – говорит генерал-майор.

    При этом он отмечает, что объективно оценить действия произошедшего возможно только в ходе внутреннего расследования, поскольку на данный момент неизвестны точные детали происходящего, а также не ясен уровень профессиональной подготовки этих сотрудников.

    Также эксперт рассказывает, что далеко не у каждого наркокурьера имеется при себе оружие, всегда все по-разному. Наркобизнес – организованная преступность, здесь есть «пугливые» наркосбытчики, которые и вовсе на преступление пошли впервые, а есть и «квалифицированные», хорошо подготовленные люди. Установить уровень опасности подозреваемого по внешним признакам практически невозможно, поэтому за ними нередко перед задержанием организуется слежка. При этом крупные партии наркотиков, как правило, транспортируются при соответствующем прикрытии, в том числе вооруженном.

    «План «Перехват», который был введен в данной ситуации, достаточно системный. Данная методика в рамках деятельности правоохранительных органов и спецслужб давно отработана. Существует и порядок действий, и дислокация соответствующих постов постоянных и временных, но дело в том, что при существующем трафике движения найти одного человека на мотоцикле очень сложно. Очевидно, что принимались все возможные на сегодняшний день меры», – убежден Ворожцов.

    По словам собеседника, эффективность подобных «Перехвату» планов зависит от большого количества факторов: разведанности дорог и есть ли преступнику, где укрыться, где у него сообщники и так далее. Более того, поскольку при езде на мотоцикле лицо закрыто, очень трудно установить личность, что также затрудняет его поиски. В данной ситуации сотрудникам МВД следует продолжать поимку преступника, необходимо больше времени, заключил эксперт.

    Вечером 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по поимке наркосбытчика. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. Старший прапорщик Сергей Ефименко получил тяжелое ранение и скончался, а за жизнь его напарника, которого также ранили, борются врачи.

    В этот же день в Сети появилась информация, что напавший на сотрудников полиции был замечен на пути в Санкт-Петербург. Для поимки преступника на мотоцикле был поднят практически весь личный состав подмосковной полиции, а МВД просило водителей предоставить данные видеорегистраторов, на которых зафиксировано нападение на полицейских. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват».

    Утром следующего дня появилась информация о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников МВД, однако в ведомстве опровергли эту информацию, передает «Газета.ру». По предварительным данным, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

    Коментарии (12)
    8 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж вертолета Ми-8, известный как Mad Ducks и летавший в Мариуполь в марте 2022 года, уничтожен на Украине.

    Во время штурма Мариуполя российскими войсками экипаж вывозил старших командиров ВСУ, секретные документы и иностранных советников с «Азовстали», передает «Российская газета».

    Вместе с летчиками уничтожен также командир группы с позывным «Петрович».

    Напомним, в марте ВС России на Авдеевском направлении уничтожили украинский ударный вертолет.

    Коментарии (6)
    8 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    @ t.me/su_sk67

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Путепровод в городе Вязьма в Смоленской области обвалился с грузовиком и легковым автомобилем на нем, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

    Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило в 16.32 мск, уточнило ведомство, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили.

    По последним данным, пострадали шесть человек, один погиб. «Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», – сказали в ведомстве.

    Ранее в апреле в подмосковной Истре упал автомобильный мост.

    Коментарии (21)
    8 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим проигрывает в конфликте с российской стороной, в случае снижения помощи со стороны Запада он проиграет в течение года, заявил командующий взводом украинской армии изданию New Yorker.

    ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

    Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

    На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.

    Коментарии (5)
    7 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Убийцу полицейского в Подмосковье заметили на пути в Петербург

    Tекст: Ольга Иванова

    Напавший на полицейских в Ногинском районе Московской области был замечен на пути в Петербург, сообщают Telegram-каналы.

    Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.

    Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.

    Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.

    На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.

    Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

    Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.

    Коментарии (11)
    8 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
    Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного участникам локальных конфликтов, сообщили в московском ГУ МВД.

    Им оказался 49-летний местный житель, дело завели по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что речь идет о поджоге, который был совершен ночью 5 апреля на территории Новой Москвы.

    Согласно данным Telegram-канала Shot, мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где был организован стихийный мемориал после теракта в «Крокусе», передает «Газета.Ru».

    Он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал. Его задержали через два дня. Подозреваемый пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагалось, что его подожгли.

    Коментарии (38)
    8 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских

    Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

    Задержан подозреваемый в расстреле подмосковных полицейских
    @ Скриншот из видео/СК РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    В Тверской области, в микрорайоне Химинститут, был задержан мужчина, который, предположительно, причастен к расстрелу полицейских в Подмосковье.

    Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.

    В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.

    Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».

    В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.

    Коментарии (10)
    8 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

    ОНК: Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

    Осужденная экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая десятилетний срок за взятку, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.

    Об этом РИА «Новости» сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов, отметив, что заявление было подано три месяца назад. Новосельская надеется, что ее ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

    Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

    Коментарии (20)
    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2024, 08:18 • Новости дня
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» начала промышленное производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.

    Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.

    Коментарии (7)
    8 апреля 2024, 14:59 • Новости дня
    В армии Армении решили отказаться от восклицания «Ура!»
    В армии Армении решили отказаться от восклицания «Ура!»
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны Армении сообщили о разработке нового устава внутренней службы для армии. Переход к новому уставу будет проходить в рамках общих реформ в ВС.

    В частности, в новом уставе «Ура!» заменят на «Кецце!» («Да здравствует!») в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, сообщает «Sputnik Армения».

    «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству менять не будут.

    В минобороны республики заявили, что не ставят задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Россия по некоторым причинам не может быть ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах.

    Коментарии (36)
    Главное
    Россия призвала ООН поддержать членство Палестины в организации
    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее
    В музее казачества под Ростовом изъяты портреты нацистских пособников
    В Казахстане женщина убила заставшую ее с любовником семилетнюю дочь
    В московском метро эскалатор зажевал плащ и волосы девушки

    Для кого новые санкции Японии станут болезненными

    Япония вводит новый пакет санкций против России, запретив поставки более 160 товаров. Это наиболее масштабные ограничения со стороны Токио с начала спецоперации на Украине. Обычно Япония вводит либо болезненные санкции, либо просто создает много шума из ничего, тщательно выбирая, что запретить так, чтобы никому не было больно. Что же произошло на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Установлена координация теракта в «Крокусе» из Киева

    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» во время допроса сообщили, что координацией их действий занимался некий Сайфулло из Киева. Расследование и ранее располагало фактами, указывающими на причастность Украины к подмосковной трагедии. Как отмечают эксперты, Киеву станет все сложнее отрицать очевидное. Подробности

    Перейти в раздел

    «До сих пор находим осколки на территории»

    «Шаг за шагом, постепенно, своими силами, а теперь и с помощью России мы восстанавливаем разрушенную украинскими военными инфраструктуру». Директор Луганского архитектурно-строительного колледжа Ольга Ходырева рассказала газете ВЗГЛЯД о том, как идет подготовка специалистов, которые будут помогать отстраивать новые регионы. Подробности

    Перейти в раздел

    Русский язык нашел рецепт против тотальной украинизации

    Украинские социологи утверждают, что подавляющее большинство жителей страны перешли в быту на украинский язык. Подозрение в правдивости этих данных возникает не только из-за того, что заказчиком опроса является Вашингтон. Есть целый ряд неопровержимых признаков, доказывающих, что русский язык по-прежнему является главным для населения Украины. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............