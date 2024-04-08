Израиль ликвидировал командира диверсионных формирований «Хезболлы» в Ливане

И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.11 комментариев
Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.9 комментариев
ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора
«Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.
Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.
«Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.
По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».
Нападение произошло вечером 7 апреля. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле, сообщает ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Полиция устанавливает личности и местонахождение преступников.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.
Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа
По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.
Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.
В Telegram-канале станции уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано, передает ТАСС.
В воскресенье прилеты дронов-камикадзе ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.
В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ
Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.
Трамп рассказал о способности завершить конфликт, заставив Киев уступить Крым и Донбасс
В частной беседе Трамп рассказал, что может завершить конфликт на Украине, если он надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».
Трамп неоднократно в ходе своей президентской кампании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах.
Напомним, в Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.
Точность ракет «Искандер-М» увеличена по опыту СВО
Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».
Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.
Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.
Как сообщает SHOT, напавший движется по трассе М11 со скоростью 150–200 километров в час. Утверждается, что преступник передвигается на черном мотоцикле без номеров.
Baza сообщает, что на поиски преступника поднят практически весь личный состав подмосковного МВД.
Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на двух сотрудников полиции, сообщает ТАСС. На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, работают следователи и криминалисты СК. Они осматривают место происшествия, изучают улики и документируют все следы преступления.
На видео также показаны вещи, которые были найдены на месте происшествия: несколько 100-рублевых купюр, ключи, пачка сигарет, зажигалка и портмоне. Кому они принадлежат, пока не установлено.
Предварительно, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».
Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.
Рогов: Украина бьет по Запорожской АЭС, чтобы добиться финансирования Запада
«Резкое повышение активности противника в части обстрелов Запорожской АЭС напрямую связано с продвижением российских военных на фронте. На фоне непрекращающихся провалов ВСУ Зеленскому надо любой ценой актуализировать повестку для Запада, чтобы в итоге выпросить очередную партию денег», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».
«При этом мы видели, что буквально в течение одного дня противник несколько раз попытался повредить ЗАЭС. Сначала была произведена атака БПЛА, удар пришелся по столовой и грузовому порту. Затем ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. К счастью, обошлось без критических повреждений, уровень радиации не превышает норму», – добавил спикер.
«На фоте такой эскалации отсутствие резкого осуждения действий ВСУ со стороны МАГАТЭ выглядит странным. Так или иначе, становится очевидным, что украинские власти не планируют жить на этой земле. Киев осознает, что проигрывает и, как следствие, хотел бы превратить всю страну в своего рода зону отчуждения. Если бы это было не так, ВСУ не наносили бы такие рискованные удары», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате атаки поврежден купол шестого энергоблока, сообщила пресс-служба станции. В Telegram-канале ЗАЭС уточнили, что критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности также не зафиксировано.
Несколькими часами ранее прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик. Как сообщили в пресс-службе станции, за 20 минут до атаки на объекте проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом.
«Росатом» назвал воскресную атаку со стороны ВСУ беспрецедентной, пишут РИА «Новости». В корпорации также призывают руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы.
Между тем, в МАГАТЭ сообщили, что проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Гросси призвал «воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность».
Baza: В Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
Задержание произошло около полуночи. По данным канала «360», который ссылается на Telegram-канала Baza, личность подозреваемого была установлена по ориентировке на мотоцикл, на котором он скрывался с места преступления.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, направленные на установление его причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов.
Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».
В МВД просили водителей, которые находились в момент нападения на полицейских в городском округе Чернологовка, прислать записи видеорегистраторов.
Как указал Шеремет, у французского лидера есть возможность поступить «по-мужски». И если Макрону, по словам депутата, так хочется отправить солдат из Франции «на верную гибель», то он должен показать пример и «лично возглавит французский оккупационный корпус», передает РИА «Новости».
«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории», – добавил он.
Шеремет отметил, что народ Франции должен попытаться вразумить свои власти, и не допустить «кровопролития, которым так упивается Зеленский».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.
Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.
Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, а также отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка ДНР.
Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В Минобороны уточнили, что на Купянском направлении российские войска отразили контратаки ВСУ и поразили две САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20, РСЗО «Ураган», «Град», РЛС AN/TPQ-50 и станцию РЭБ «Нота».
Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразив девять контратак ВСУ. Уничтожены гаубица М777, два орудия М119, гаубица FН70, САУ PzH 2000, три гаубицы Д-20, САУ «Акация», три гаубицы Д-30, склад боеприпасов и три станции РЭБ «Нота».
В пресс-службе указали, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение, поразив формирования нацгвардии и теробороны. Уничтожены танк, шесть автомобилей, гаубица М777 и склад боеприпасов.
В ведомстве добавили, что на Херсонском направлении российские войска поразили скопления живой силы ВСУ. Потери противника: 25 человек, три автомобиля, две гаубицы М777, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ уничтожены склад с БПЛА НАТО, две ПУ ЗРК С-300, РЛС П-18, а также живая сила и техника ВСУ в 107 районах. Сбиты 293 БПЛА и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Всего с начала спецоперации уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 19 390 БПЛА, 499 ЗРК, 15 709 танков и ББМ, 1266 РСЗО, 8715 орудий и минометов, 20 740 единиц автотехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении.
В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».
Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, четыре беспилотника атаковали село Шагаровка. По его словам, осколки одного из сбитых БПЛА попали в автомобиль, где находилась семья из шести человек. Девушка погибла на месте, мужчина, 18-летний юноша и двое детей получили ранения, отметил он.
На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителям порекомендовали оставаться дома.
В воскресенье беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью.