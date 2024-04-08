Израиль ликвидировал командира диверсионных формирований «Хезболлы» в Ливане

ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора

Tекст: Денис Тельманов

«Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали в Киев. Там миллион рублей дадут», – сказал один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на предоставленную ФСБ видеозапись допроса.

Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы.

«Мы поехали в Киев, там должны были ждать деньги – по 1 млн рублей. Сайфулло сказал, нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.

По его словам, координатор утверждал, что инструкции будет давать по телефону.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла». По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники убийства – «Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные».