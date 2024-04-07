Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.35 комментариев
Столтенберг призвал противостоять «альянсу» России, Ирана, Китая и КНДР
Столтенберг выразил опасения в связи с сотрудничеством «авторитарных» России, Ирана, Китая и КНДР
Россия, Иран, Китай и КНДР усиливают сотрудничество, делая его все более практическим, союзникам по НАТО также нужно укреплять сотрудничество, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг назвал Россию, Иран, Китай и КНДР «авторитарными странами». Им, по его словам, противостоят «страны-единомышленники», в число которых он включил не только государства НАТО, но и партнеров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Южную Корею, Японию, Новую Зеландию и Австралию.
По мнению Столтенберга, развитие сотрудничества между «странами-единомышленниками» позволит «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).
Столтенберг сказал, что Китай оказывает поддержку «военной экономике» России, передает Москве «ключевые компоненты для нужд оборонной отрасли». Как утверждает Столтенберг, Россия якобы «продает свое будущее Пекину». Также, по его версии, Москва передает Ирану и КНДР военные технологии в обмен на военную технику и боеприпасы.
В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет. США заявили, что Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной.