Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Напавший на губернатора Мурманской области отправлен под арест на два месяца
Мужчину, напавшего на главу Мурманской области Андрея Чибиса, заключили под стражу на два месяца.
Под стражей он проведен до 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на судью.
Выездное заседание суда прошло в больнице города Кировска, где после ранения при задержании находится фигурант. Отмечается, что после заключения под стражу некоторое время фигурант останется в Апатистко-Кировской городской больнице, где его будут охранять.
Ранее совершивший покушение на Чибиса заявил, что причиной стало «стечение обстоятельств».