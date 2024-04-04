Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве

В «Яндексе» объяснили депрессивный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»

Tекст: Кристина Цыцура

В «Яндексе» заявили, что такой ответ был единичным случаем и сейчас колонка так не отвечает, передает РИА «Новости».

Там также отметили, что «Алиса» регулярно обучается и старается подбирать подходящие фразы для диалога. «Для части вопросов, на которые Алиса не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», – добавили в компании.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина ранее выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она привела ответ «Алисы» в пример того, как некорректная информация может негативно влиять на детей.

Напомним, «Алиса» на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, отвечала, что «она всего лишь призрак убитой девочки и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя потому, что он и лишил ее жизни».