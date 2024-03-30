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    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    24 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    21 комментарий
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 18:15 • Новости дня

    Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

    Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по неустановленным жертвам проводятся генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете.

    Руководитель следственной группы доложил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Отмечено, что удалось установить личности 134 погибших в теракте в «Крокусе»,  по неустановленным пока жертвам проводятся генетические экспертизы, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Бастрыкин поручил следователям детально установить события до теракта, чтобы установить всех организаторов, заказчиков и соучастников.

    Ранее число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека. По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли.

    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

    Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла лицемерием и предательством заявления певицы Аллы Пугачевой и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) о том, что скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» нужно «молча».

    Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

    Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

    Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

    Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

    «Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

    В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

    Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

    Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

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    30 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мать главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения от своей семьи близким пострадавших и близких в теракте.

    В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

    По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

    Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

    Коментарии (37)
    30 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.

    Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

    При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

    Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

    Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (25)
    30 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» выросло до 551 человека, сообщил подмосковный главк МЧС.

    По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли, передает ТАСС.

    В медслужбах уточнили, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

    Ранее был допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса».

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    Допрошен ответственный за пожарную безопасность «Крокуса»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие провело допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, сообщили в правоохранительных органах.

    Допрос проведен в связи с шагами по проверке пожарной безопасности, а также систем противопожарной защиты, передает ТАСС.

    Напомним, как рассказали очевидцы, террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. Очевидцы заявляли, что не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

    В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокуса», отметив, что оценки озвучат по завершении следствия. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что система пожаротушения была задействована, но не справилась с огнем, поскольку пожар распространился на слишком большую площадь.


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    29 марта 2024, 20:47 • Новости дня
    Юную казачку наградили за спасение людей во время теракта в «Крокусе»
    Юную казачку наградили за спасение людей во время теракта в «Крокусе»
    @ Пресс-служба ВсКО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов вручил медаль «Казачья доблесть» 15-летней Александре Кравченко за спасение людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В день теракта Александра проверяла билеты у зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

    После того как прозвучали первые выстрелы, юная казачка успокоила зрителей, а когда в партер ворвались террористы и открыли огонь по людям, помогла им эвакуироваться. Александра проводила людей в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, после чего вывела их на улицу.

    «Мы вручаем медаль «Казачья доблесть», которой награждаем только казаков и офицеров на передовой. Впервые в истории казачества она вручается тебе», – отметил Кузнецов на церемонии награждения.

    Александра Кравченко учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митино (Москва).

    Ранее эвакуировавших людей из «Крокуса» школьников из Красногорска наградили за помощь.

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    29 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что их координировали через Telegram
    Обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что их координировали через Telegram
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые в атаке на «Крокус Сити Холл» заявляли, что их действия координировал некий мужчина с помощью мессенджера Telegram, он поручил им после теракта приехать в Киев за вознаграждением, сообщил Следственный комитет России.

    Обвиняемые в первоначальных показаниях в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий заявляли, что получали голосовые сообщения в Telegram, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Этот человек, по словам фигурантов, координировал их действия на этапе подготовки и после вооруженного нападения. Он представился им под псевдонимом.

    Он же давал им указания отправиться в сторону украинской границы после совершения преступления.

    До этого СК сообщал, что есть подтверждение того, что исполнителям теракта поступали крупные денежные суммы с Украины.

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    30 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Послы зарубежных стран почтили память жертв теракта у «Крокуса»

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты из десятков стран, включая недружественные России, возложили цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память погибших минутой молчания.

    В церемонии приняли участие послы США, стран ЕС, Африки и Латинской Америки, а также представители международных организаций, совета молодых дипломатов и студенты колледжа МИД.

    В ходе акции памяти была объявлена минута молчания, передает РИА «Новости».

    В МИД России уточнили, что в мероприятии у «Крокуса» приняли участие около 130 представителей дипмиссий и международных организаций, общее число иностранных участников – более 250 человек.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека. В субботу, 30 марта, в России  – день памяти спустя девятый день трагедии.

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    30 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В Москве простились с мужчиной, всю ночь спасавшим людей из «Крокуса»

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Москве в церкви Сурб Хач Армянского храмового комплекса прошла церемония прощания с Кареном Енгибаряном, который погиб после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Енгибарян оказался неподалеку от места теракта и всю ночь помогал пострадавшим: вытаскивал людей из дыма, отводил к медикам. В результате он сильно надышался угарным газом, простыл и был госпитализирован. Состояние Енгибаряна ухудшалось, и 29 марта он умер, передает ТАСС.

    Проститься с Енгибаряном пришли не только его семья и друзья, но и родственники тех, кого он спас.

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    30 марта 2024, 17:00 • Новости дня
    Закрыт барбершоп, в котором работал один из исполнителей теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Барбершоп My Style в городе Тейково Ивановской области, где работал один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», был закрыт, со здания сняли вывеску.

    Владелец соседнего магазина электроники рассказал, что вывеску сняли примерно через день после теракта, когда в адрес барбершопа стали поступать угрозы, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что благоразумный человек, даже с учетом вот этих эмоций, злобы, нормальный человек не пойдет этого делать, так как это в принципе уголовно наказуемое деяние. Он не будет сам отличаться от этих вот других... террористов», – отметил мужчина.

    По его словам, подозреваемый Мухаммадсобир Файзов работал в парикмахерской с конца 2023 года, но за месяц-полтора до теракта уволился.

    «По нему вообще не скажешь. Я, конечно, мягко скажем, был в шоке, когда узнал, что это он», – подчеркнул собеседник.

    Ранее клиент барбершопа, где работал подозреваемый, рассказал, что Файзов с трудом говорил по-русски, а также был недисциплинирован

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    30 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Кремль: Путин глубоко переживает все происходящие в России трагедии

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле», рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, глава государства пропускает подобные трагедии через себя, передает ТАСС.

    Песков добавил, что вряд ли кто-либо когда-то узнает, что переживает внутри себя Путин.

    Спустя несколько дней после трагедии президент поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве. Также Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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