Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.24 комментария
Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по неустановленным жертвам проводятся генетические экспертизы, сообщили в Следственном комитете.
Руководитель следственной группы доложил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Отмечено, что удалось установить личности 134 погибших в теракте в «Крокусе», по неустановленным пока жертвам проводятся генетические экспертизы, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Бастрыкин поручил следователям детально установить события до теракта, чтобы установить всех организаторов, заказчиков и соучастников.
Ранее число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека. По данным на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, из которых 144 погибли.