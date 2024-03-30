Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека

Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.3 комментария
Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.3 комментария
Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.19 комментариев
Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.15 комментариев
Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании
Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.
До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.
Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».
В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».
В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.
В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.
Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.
Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.
Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»
Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.
По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».
По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».
Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»
Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».
Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.
Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.
Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».
«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.
В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».
Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.
Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».
Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»
На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».
«Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.
Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.
Министр Мурашко: В больнице умер пострадавший при теракте пациент
Министр сообщил, что умерший пациент получил во время теракта тяжелые огнестрельные ранения. Врачи боролись за его жизнь, сделав все возможное, добавил Мурашко, выразив родным и близким погибшего соболезнования, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 143 погибших при теракте.
Кроме того, 98 пострадавших, по информации Мурашко, выписаны из больниц. А в ближайшее время, по словам министра, будут выписаны еще 19 человек. На лечении остаются 69 человек. В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший.
Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».
По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.
При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.
Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.
Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.
Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».
Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»
В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.
По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.
Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.
Допрос проведен в связи с шагами по проверке пожарной безопасности, а также систем противопожарной защиты, передает ТАСС.
Напомним, как рассказали очевидцы, террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. Очевидцы заявляли, что не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.
В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокуса», отметив, что оценки озвучат по завершении следствия. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что система пожаротушения была задействована, но не справилась с огнем, поскольку пожар распространился на слишком большую площадь.
Спецслужбы задержали 15 подозреваемых жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в планировании терактов на праздник Навруз (21–23 марта), сообщают РИА «Новости».
Их проверяют на связь с теми, кто совершил теракт в «Крокусе». Всех подозреваемых задержали до празднования Навруза.
Ранее в пятницу Reuters сообщал, что правоохранители в Таджикистане задержали девятерых подозреваемых в связи с фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
Как сказали в пресс-службе, в суд поступило ходатайство СК об аресте обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ Лутфуллои Назримада, передает ТАСС.
Ранее был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.
В день теракта Александра проверяла билеты у зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.
После того как прозвучали первые выстрелы, юная казачка успокоила зрителей, а когда в партер ворвались террористы и открыли огонь по людям, помогла им эвакуироваться. Александра проводила людей в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, после чего вывела их на улицу.
«Мы вручаем медаль «Казачья доблесть», которой награждаем только казаков и офицеров на передовой. Впервые в истории казачества она вручается тебе», – отметил Кузнецов на церемонии награждения.
Александра Кравченко учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митино (Москва).
Ранее эвакуировавших людей из «Крокуса» школьников из Красногорска наградили за помощь.
Обвиняемые в первоначальных показаниях в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий заявляли, что получали голосовые сообщения в Telegram, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Этот человек, по словам фигурантов, координировал их действия на этапе подготовки и после вооруженного нападения. Он представился им под псевдонимом.
Он же давал им указания отправиться в сторону украинской границы после совершения преступления.
До этого СК сообщал, что есть подтверждение того, что исполнителям теракта поступали крупные денежные суммы с Украины.
Его арестовали до 22 мая, передает ТАСС.
Между тем адвокат подозреваемого Маргарита Хорева заявила, что ее клиент частично признал вину, и пояснила, что большего пояснить не может, поскольку с нее взята подписка о неразглашении.
Ранее сообщалось, что Лутфуллои задержали у здания «Крокус Сити Холла» за вызывающее поведение. 23 марта он хамил полицейским, использовал нецензурные выражения в общении с правоохранителями.